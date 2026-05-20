Chemists Strike India : औषध विक्रेत्यांचा आज देशव्यापी संप, १५ लाखांहून अधिक मेडिकल्स बंद राहणार; महाराष्ट्रात काय असेल स्थिती? जाणून घ्या

औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीविरोधात आणि ई-फार्मसी प्लॅटफॉर्म्सद्वारे दिल्या जाणाऱ्या प्रचंड सवलतींच्या निषेधार्थ, 'ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स' (AIOCD) या संघटनेने आज २४ तासांच्या देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. .या संपाचा एक भाग म्हणून, देशभरातील १५ लाखांहून अधिक केमिस्ट आणि औषध विक्रेते आपली दुकाने बंद ठेवतील, असा दावा या संघटनेने केला आहे. तथापि, रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी, आपत्कालीन औषधांचा पुरवठा सुरळीत राहील याची खात्री करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. .या देशव्यापी संपात १५ लाखांहून अधिक केमिस्ट आणि औषध विक्रेते सहभागी होतील, असे AIOCD ठामपणे सांगते. औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे (अनियंत्रित विक्रीमुळे) पारंपरिक औषध दुकानांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे, तसेच यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षेलाही वाढता धोका निर्माण होऊ शकतो, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे..Medicine Shops Strike: २० मे रोजी पुण्यातील सर्व मेडिकल दुकाने बंद; बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्रीविरोधात देशव्यापी आंदोलन.मात्र, या संपाबाबत देशभरात एकमत असल्याचे दिसून येत नाही. जनतेचे हित लक्षात घेऊन, अनेक राज्यस्तरीय औषध विक्रेता संघटनांनी या संपापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती 'केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने' (CDSCO) दिली आहे..महाराष्ट्रात मेडिकल्स सुरू राहणार महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगड, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि लडाख येथील किरकोळ औषध विक्रेता संघटनांनी लेखी आश्वासन दिले आहे की, संबंधित राज्यांमधील औषध दुकाने सुरू राहतील आणि औषधांचा कोणताही तुटवडा निर्माण होऊ दिला जाणार नाही. असे असले तरी, कर्नाटकच्या काही भागांत आणि मध्य प्रदेशमध्ये या संपाचा लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.