भारत-चीन संघर्ष मिटणार? पुढील आठवड्यात पुन्हा लष्करी चर्चा

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांत तणावाचं वातावरण आहे. दोन्हीही देशांनी गलवान खोऱ्यात अतिरिक्त सैन्य तैनात केले आहे. चीनने काही ना काही मार्गाने कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. मात्र, चीनच्या या साऱ्या कारवायांना भारताने जशासतसे उत्तर दिले आहे. या साऱ्या धुमश्चक्रीमुळे दोन्ही देशांच्या सीमेवर तणावाचे वातावरण कायम आहे. अशातच दोन्ही देशांतील लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चर्चेसाठी बैठकाही घडत आहेत. लवकरात लवकर प्रश्न मार्गी निघून तणावाचे वातावरण नष्ट करण्यासाठी पुढील आठवड्यात सातवी बैठक होणार असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे. पूर्व लडाखमध्ये होणारी ही सातवी बैठक आहे.

India and China to hold Corps Commander-level talks on October 12 in Eastern Ladakh sector to address the ongoing military standoff between the two countries. So far, The two sides have held six rounds of Corps Commander-level talks: Indian Army Sources

