ब्रेकिंग न्यूज : प्रतिक्षा संपली; DCGI कडून Covishield आणि Covaxin ला मंजुरी

नवी दिल्ली : सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींना भारतात आपत्कालीन वापरासाठी Drugs Controller General of India(DCGI) कडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर झायड्स कॅडिलाची लस 'झायकोव्ह-डी' च्या तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल ट्रायलला मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतची पत्रकार परिषद आज दुपारी 11 वाजता पार पडली. DCGI चे बी जी सोमानी यांनी ही घोषणा केली. याआधी भारतातील तज्ज्ञांच्या समितीने या दोन्ही लशींच्या वापरासाठी मंजूरी दिली होती. नव्या वर्षात 1 जानेवारी रोजी सीरमच्या कोविशिल्ड लशीला मान्यता देण्यात आली होती तर 2 जानेवारी रोजी कोव्हॅक्सिनला तज्ज्ञांकडून ही मान्यता देण्यात आली होती.

याबाबत बोलताना DCGI चे बी जी सोमानी यांनी म्हटलं की, सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून थोडेदेखील धोकादायक असलेलं आम्ही काहीही मंजूर करणार नाही. या लशी 100 % सुरक्षित आहेत. सौम्य ताप येणे, वेदना होणे आणि ऍलर्जीसारखे काही दुष्परिणाम प्रत्येक लसीसाठी सामान्य असतात. जर यावरुन लोक असंयम दाखवत असतील तर हे चुकीचं आहे.

We'll never approve anything if there is slightest of safety concern. The vaccines are 100 per cent safe. Some side effects like mild fever, pain & allergy are common for every vaccine. It (people may get impotent) is absolute rubbish: VG Somani, Drug Controller General of India pic.twitter.com/jsIeWEoI20

याबाबत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करुन भारताचे अभिनंदन केलं आहे. मोदींनी म्हटलंय की, आवेशपूर्ण लढ्याला अधिक मजबूत करण्यासाठीचे हे निर्णायक वळण आहे. DCGI चे कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या लशींना मान्यता दिली आहे. यामुळे निरोगी आणि कोविड-मुक्त देशाच्या मार्गाचा वेग वाढला आहे. आमच्या साऱ्या मेहनती वैज्ञानिक आणि संशोधकांचे मन:पूर्वक अभिनंदन.

Vaccines of Serum Institue of India and Bharat Biotech are granted permission for restricted use in emergency situation: DCGI pic.twitter.com/fuIfPQ9i7B

याबाबत सीरम इन्स्टिट्यूटचे CEO अदर पूनावाला यांनी ट्विट करत आभार व्यक्त केलेत. त्यांनी मिळालेल्या मंजूरीबाबत आनंद व्यक्त करत नववर्षाच्या सदिच्छा दिल्या आहेत.

A decisive turning point to strengthen a spirited fight!

DCGI granting approval to vaccines of @SerumInstIndia and @BharatBiotech accelerates the road to a healthier and COVID-free nation.

Congratulations India.

Congratulations to our hardworking scientists and innovators.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 3, 2021