कोरोनाचा प्रभाव वाढतोय, २४ तासांत आढळले २२ हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण

कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव दिवसागणिक भारतामध्ये वाढत आहे. दरदिवसाला कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मागील २४ तासांत देशभरात २२ हजार ८५४ नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत. तर २४ तासांत १८ हजार १०० रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. मागील २४ तासांत देशभरात १२६ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येमुळे लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या एक कोटी १२ लाख ८५ हजार ५६१ इतकी झाली आहे. तर आतापर्यंत एक कोटी ९ लाख ३८ हजार १४६ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. एक लाख ५८ हजार १८९ जणांना कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

India reports 22,854 new COVID-19 cases, 18,100 recoveries, and 126 deaths in the last 24 hours

Total cases: 1,12,85,561

Total recoveries: 1,09,38,146

Active cases: 1,89,226

Death toll: 1,58,189 pic.twitter.com/tNU06VMT8p

— ANI (@ANI) March 11, 2021