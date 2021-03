पुणे, मुंबई आणि दिल्लीत कोरोनाचा स्फोट, 24 तासांत देशात 50 हजारांपेक्षा जास्त नवे रुग्ण

नवी दिल्ली - देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वेगानं वाढत आहे. यातही महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण असून देशाची राजधानी दिल्लीतही कोरोनाच उद्रेक बघायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेण्यांच आवाहन सरकारकडून सातत्यानं केलं जात आहे. महाराष्ट्रात रविवारी रात्रीपासून नाइट कर्फ्यू लागू केला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून लॉकडाऊनचे संकेतही देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात सोमवारी दिवसभरात 31 हजार 643 रुग्ण आढळले.

भारतात सोमवारी दिवसभरात 56 हजार 211 नवीन रुग्णांची नोंद झाली. तर 37 हजार 28 जण कोरोनामुक्त झाले. देशात गेल्या 24 तासात 271 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी दिली. आतापर्यंत भारतातील 1 कोटी 20 लाख 95 हजार 855 जणांना कोरोनाची लागण झाली असून 1 कोटी 13 लाख 93 हजार 21 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. देशात सक्रीय रुग्णांची संख्या 5 लाख 40 हजार 720 इतकी आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे देशातील 1 लाख 62 हजार 114 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

