Death Penalty India: फाशीच्या ९० टक्के शिक्षा रद्दबातलस विलंब उच्च न्यायालयाकडून जन्मठेपेत रुपांतर; अंमलबजावणीस विलंब

नवी दिल्ली : देशात सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षांपैकी ९० टक्के शिक्षा उच्च करून जन्मठेप किंवा अन्य शिक्षांत रूपांतरित करण्यात आल्या. अनेक प्रकरणांत फाशीच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षानुवर्षे विलंब केला जात आहे. केवळ ९.७७ टक्के प्रकरणांत फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आल्याचे नालसार युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..पतीची हत्या करून त्याला सापाकडून दंश करवणाऱ्या रविता आणि तिचा प्रियकर अमरदीप यांना घटनेच्या ५४७ दिवसांनंतर मेरठजिल्हा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तत्पूर्वी निळ्या ड्रम प्रकरणात मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिल यांनाही १४ ऑक्टोबरला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर नालसार विद्यापीठाने देशातील फाशीच्या शिक्षांचे विश्लेषण केले. त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयाकडून मृत्युदंडाची शिक्षा झाल्यानंतर.दोषीला तत्काळ फाशी देता येत नाही. सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ४०७नुसार उच्च न्यायालयाकडे ती पाठवली जाते. त्यानंतर संबंधित दोषी सर्वोच्च न्यायालयात अपील, पुनर्विचार याचिका आणि उपचारात्मक याचिका दाखल करू शकतो. तो राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांकडे दयेची याचिकाही दाखल करू शकतो..भारतात २०१६-२५ या कालावधीत १०८५ फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यापैकी केवळ १०६ मृत्युदंडाच्या शिक्षा कायम ठेवण्यात आल्या. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत देशात एकूण ५७४ लोकांची फाशीची शिक्षा प्रलंबित होती. त्यात महिलांची संख्या २४ इतकी होती.स्वातंत्र्यानंतर केवळ एका महिलेला फाशीनालसार विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, रतनबाई जैन ही स्वातंत्र्यानंतर देशात कायदेशीररीत्या फाशीची शिक्षा झालेली एकमेव महिला आहे. तीन मुलींच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवल्यानंतर ३ जानेवारी १९५५ला दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात तिला फाशी देण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत भारतात कोणत्याही महिलेला फाशी देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.