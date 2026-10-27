India Defence Ministry: संरक्षण दलांना बळ देण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; २.१२ लाख कोटींच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी, ८२ टक्के खरेदी देशांतर्गत

नवी दिल्ली : संरक्षण दलांची युद्धक्षमता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी २.१२ लाख कोटी रुपयांच्या विविध लष्करी उपकरणे, शस्त्रास्त्रे आणि यंत्रणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. यामध्ये हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर, लांब पल्ल्याचे कामिकाझे ड्रोन आणि रडार यांचा समावेश आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या (डीएसी) बैठकीत या खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुमारे दोन लाख १२ हजार कोटी रुपयांच्या विविध भांडवली खरेदी प्रस्तावांना ‘गरजेची स्वीकृती’ (ॲक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी – एओएन) देण्यात आली आहे. ही खरेदी प्रक्रियेतील तत्त्वतः प्रशासकीय मंजुरी आहे.लष्करासाठी उच्च गतिशीलता असलेली वाहने, स्वयंचलित तोफप्रणाली, गोळीबाराचा स्रोत शोधणारी यंत्रणा (जीएसआरएस), हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर, अतिशय कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली (व्हीएसएचओआरएडीएस) आणि ड्रोनविरोधी प्रणाली (सी-यूएएस) यांच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. लष्करासाठी अन्य मानवरहित हवाई यंत्रणा, टेहळणीसाठी वापरण्यात येणारी हवाई वाहने, एकात्मिक टेहळणी व हल्ला प्रणाली आणि लांब पल्ल्याची कामिकाझे ड्रोन प्रणाली खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. उच्च गतिशीलता असलेल्या वाहनांमुळे आव्हानात्मक भूप्रदेशात लष्कराची कार्यक्षमता, रसदपुरवठा आणि हालचालींची क्षमता वाढेल. .स्वयंचलित तोफ प्रणालीमुळे यांत्रिक लष्करी तुकड्यांना अधिक गतिशीलता आणि मारा करण्याची क्षमता मिळेल. गोळीबाराचा स्रोत शोधणारी यंत्रणा प्रत्यक्ष वेळेत परिस्थितीचे आकलन करण्यास मदत करेल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर लष्कर आणि हवाई दल या दोन्ही दलांसाठी वापरली जातील. टेहळणी, देखरेख, लढाऊ मोहिमा, सैनिकांचा शोध व बचाव, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध कामांसाठी त्यांचा उपयोग होईल. अतिशय कमी पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली नव्या पिढीतील लहान आकाराच्या हवाई लक्ष्यांचा वेध घेईल. ड्रोनविरोधी प्रणालीमुळे आधुनिक युद्धभूमीवर रणगाड्यांची सुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल. तसेच, टेहळणी आणि ड्रोन प्रणालींमुळे लक्ष्य निश्चित करण्याची भारतीय लष्कराची क्षमता अधिक प्रभावी होईल..नौदलासाठी सक्रिय दिशाभूल करणारी बाह्य यंत्रणा (ॲक्टिव्ह ऑफबोर्ड डिकॉय सिस्टीम – एओडीएस) आणि अन्य प्रमुख नौदल प्लॅटफॉर्मच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. शत्रूच्या आधुनिक जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रांपासून संरक्षण करण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल आणि क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण व्यवस्थेची परिणामकारकता वाढवेल. स्वदेशातच निर्मिती केलेल्या प्रमुख नौदल प्लॅटफॉर्ममध्ये आधुनिक युद्धतंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. त्यामुळे नौदलाची युद्धक्षमता वाढेल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. हवाई दलासाठी हेलिकॉप्टर, हवाई संरक्षण प्रणाली, शस्त्रास्त्रे आणि मोबाइल एक्स-बँड डॉप्लर हवामान रडार प्रणालीच्या खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली. विशेष उपयोगासाठी असलेल्या हेलिकॉप्टरमुळे हवाई दलाच्या महत्त्वाच्या हवाई वाहतूक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल. तर, एक्स-बँड डॉप्लर हवामान रडारमुळे आघाडीच्या भागांतील हवामानाची उच्च अचूकतेने आणि स्थानिक पातळीवर देखरेख करता येईल..संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या पहिल्या टप्प्यात आपण चांगली कामगिरी केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, किफायतशीर उत्पादन, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि उच्च दर्जा यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असून, यात नवोन्मेषक निर्णायक भूमिका बजावतील.- राजनाथ सिंह, संरक्षणमंत्री.El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.भारतीय उद्योगांना प्राधान्यया प्रस्तावातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या सामग्रीपैकी सुमारे ८२ टक्के खरेदी ही भारतीय उद्योगांकडून होणार आहे. रडार तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर, एव्हिएशन सिस्टिम्स, नौदल उपकरणे आणि एअर डिफेन्स प्रणालीच्या खरेदीमुळे संरक्षण साहित्य निर्मिती इको-सिस्टिमला मोठ्या प्रमाणात बळ मिळणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये संरक्षण साहित्य खरेदी परिषदेने १.१० लाख कोटी रुपये किमतीच्या लष्करी साहित्य खरेदीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यावेळी ९८ टक्के सामुग्री ही देशांतर्गत बाजारपेठेतून खरेदी करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.