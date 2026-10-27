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India Defence Ministry: संरक्षण दलांना बळ देण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; २.१२ लाख कोटींच्या शस्त्रास्त्र खरेदीला मंजुरी, ८२ टक्के खरेदी देशांतर्गत

India Approves 2.12 Lakh Crore Defence Deals for Three Armed Forces: लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाची ताकद वाढणार! हेलिकॉप्टर, ड्रोन आणि रडार खरेदीसाठी मोठी मंजुरी
Indian Defence News Rajnath Singh Approves 2.12 Lakh Crore Defence Deals for Army Navy and Air Force with Focus on Domestic Manufacturing

Indian Defence News Rajnath Singh Approves 2.12 Lakh Crore Defence Deals for Army Navy and Air Force with Focus on Domestic Manufacturing

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : संरक्षण दलांची युद्धक्षमता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी २.१२ लाख कोटी रुपयांच्या विविध लष्करी उपकरणे, शस्त्रास्त्रे आणि यंत्रणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. यामध्ये हलकी बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर, लांब पल्ल्याचे कामिकाझे ड्रोन आणि रडार यांचा समावेश आहे.

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