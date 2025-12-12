देश

Census: जनगणनेत जात सांगणं अनिवार्य नाही! देशात पहिल्यांदाच डिजिटल सेन्सस; ११ हजार ७१८ कोटी मंजूर

India Approves ₹11,718 Cr Budget for First Digital Census in 2027: जनगणनेमध्ये डेटा संरक्षणाची विशेष काळजी घेतली गेली असून जात सांगणे अनिवार्य नसेल, असं मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
census 2027

census 2027

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Digital Cencus: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार आता देशात प्रथमच डिजिटल जनगणना होणार आहे.

Loading content, please wait...
PM Narendra Modi
Cabinet Meeting
digital
Application
OBC Census

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com