Census: जनगणनेत जात सांगणं अनिवार्य नाही! देशात पहिल्यांदाच डिजिटल सेन्सस; ११ हजार ७१८ कोटी मंजूर

Digital Cencus: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार आता देशात प्रथमच डिजिटल जनगणना होणार आहे..मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, २०२७ मध्ये होणाऱ्या डिजिटल जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आलेला आहे. डेटा सुरक्षिततेला प्राधान्य देत संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने डिझाईन केल्याचंही मंत्र्यांनी सांगितलं..PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी ३९४६ मतदान केंद्रांची तयारी; प्रत्येक ९०० मतदारांसाठी एक केंद्र.दोन टप्प्यांत होणार जनगणनापहिला टप्पाः- १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६. यामध्ये हाऊस लिस्टिंग, गृहरचना याची नोंद होईल.दुसरा टप्पाः- फेब्रुवारी २०२७ पासून लोकसंख्येची गणना होईल..Viral Video: देशाच्या पहिल्या डॉनची मुलगी त्रस्त; मोदी आणि शहांकडे न्यायाची मागणी, काय घडलं? पाहा भावनिक व्हिडिओ व्हायरल.काय म्हणाले अश्विनी वैष्णव?मोबाईल अप्लिकेशनद्वारे डेटा गोळा करण्यात येणार असून हे अॅप हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या जनगणनेमध्ये जात सांगणं अनिवार्य असणार नाही, असं मंत्री वैष्णव यांनी सांगितलं.जनगणनेबद्दल लवकरच एक अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. जनगणनेमध्ये डेटा संरक्षणाची विशेष काळजी घेतली गेली असून जात सांगणे अनिवार्य नसेल. केवळ एकत्रित डेटा प्रकाशित केला जाईल, मायक्रो डेटा प्रकाशित केला जाणार नाही, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.