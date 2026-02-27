What is the E20 Petrol Mandate 2026? पेट्रोलचे नियम बदलणार! तुमच्या गाडीत 'हे' इंधन भरण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, अन्यथा...

बंगळूर : केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-२०) आणि किमान ९५ रिसर्च ऑक्टेन नंबर (आरओएन) असलेल्या इंधनाची (Ethanol Blended Fuel Policy) विक्री अनिवार्य केली आहे..पेट्रोलियम मंत्रालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस) च्या निकषांनुसार २० टक्के इथेनॉल मिश्रित मोटार स्पिरिट (पेट्रोल) आणि किमान ९५ आरओएन असलेले इंधन सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत तेल कंपन्यांनी विकणे बंधनकारक राहील..Nashik School Accident : शिक्षकाच्या कारनं पहिलीत शिकणाऱ्या सहा वर्षीय विद्यार्थ्याला 15 फूट फरपटत नेलं, डोक्याला पडली चार टाके, व्हिडिओ व्हायरल.इथेनॉल हे ऊस, मका किंवा इतर धान्यांपासून तयार केले जाते. हे देशांतर्गत उत्पादित, नूतनीकरणक्षम इंधन असून शुद्ध पेट्रोलपेक्षा अधिक कार्यक्षमतेने जळते. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि प्रदूषण आटोक्यात आणणे या उद्देशाने सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण अनिवार्य केले आहे..या निर्णयामुळे ऊस, मका आणि कृषी उपउत्पादनांना मागणी वाढणार असल्याने शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार आहे. २०२३-२५ नंतर भारतात उत्पादित बहुतांश वाहने ई-२० इंधनासाठी अनुकूल डिझाइन केली आहेत. मात्र, जुन्या वाहनांमध्ये मायलेज ३ ते ७ टक्क्यांनी घटू शकते..इंजिनचे नुकसान टाळण्यासाठी किमान ९५ आरओएन अनिवार्य केले आहे. ‘रिसर्च ऑक्टेन नंबर’ म्हणजे इंधनाची ‘इंजिन नॉकिंग’ (अकाली ज्वलन) रोखण्याची क्षमता मोजण्याचा निकष होय. इंजिनमध्ये इंधनाचे अयोग्य ज्वलन झाल्यास नॉकिंग होते, ज्यामुळे आवाज येतो, शक्ती कमी होते आणि इंजिनचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळल्यास नॉकिंगविरोधी क्षमता वाढते..Medha Mankumre Point Accident : मेढ्यातील मानकुमरे पॉइंटजवळ उलटली कार; पाचवड-खेड हायवेवर नेमकं काय घडतंय? ठेकेदाराच्या 'या' चुकीमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात!.२०३० चे लक्ष्य २०२६ मध्येच गाठलेजून २०२२ मध्ये भारताने नियोजित मुदतीपेक्षा पाच महिने आधीच १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले होते. त्यानंतर सरकारने २० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य २०३० वरून अलीकडे आणत २०२५-२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.