देश

What is the E20 Petrol Mandate 2026? पेट्रोलचे नियम बदलणार! तुमच्या गाडीत 'हे' इंधन भरण्यापूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, अन्यथा...

What is the E20 Petrol Mandate 2026? १ एप्रिल २०२६ पासून केंद्र सरकारने देशभरात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित ई-२० पेट्रोल आणि किमान ९५ आरओएन इंधन विक्री अनिवार्य केली आहे.
India E20 Petrol Mandate 2026

India E20 Petrol Mandate 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई-२०) आणि किमान ९५ रिसर्च ऑक्टेन नंबर (आरओएन) असलेल्या इंधनाची (Ethanol Blended Fuel Policy) विक्री अनिवार्य केली आहे.

Loading content, please wait...
India
petrol
petrol pump
Ethanol
petrol and diesel
petrol and diesel price

Related Stories

No stories found.