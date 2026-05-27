Ebola Alert in India: इबोला फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय; विमानतळांवर आफ्रिकन प्रवाशांसाठी कडक आरोग्य तपासणी लागू

आफ्रिकेत इबोलाचा प्रसार फैलाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील बहुतांश विमानतळांवर हवाई प्रवाशांसाठी आरोग्य तपासणी नियमावली लागू करण्यात आली आहे..काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान या देशांमध्ये इबोलाची व्याप्ती वाढली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सार्वजनिक आरोग्य आपत्कालीन स्थिती (पीएचईआयसी) घोषित केली आहे. त्यामुळे थेट वरील देशांतून अथवा या देशांमार्गे भारतात येणाऱ्या नागरिकांची आरोग्यविषयक चाचणी केली जात आहे. कोरोनासारख्या आजारांमध्ये रुग्ण सर्वप्रथम विमानतळांवर आढळले होते. त्यामुळे आरोग्य मंत्रालयाने विमानतळांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे..Ebola Cases: कोरोना विसरा... आता भारताच्या दारात 'इबोला'! बंगळूरमध्ये महिला विलगीकरणात, नागपूरमध्येही वाढली चिंता.'इबोला'ची लक्षणेसुरवातीची लक्षणे : ताप, डोकेदुखी गंभीर संसर्गाची लक्षणे : उलटी, रक्तस्राव .तपासणीची नियमावलीविमानतळांवर थर्मल व लक्षणांची तपासणीबाधित नागरिकांनी २१ दिवस स्वतःचे निरीक्षण करण्याचा सल्लाकाँगो, युगांडा, दक्षिण सुदानचा दौरा आवाहन टाळण्याचेबाधितांचे तत्काळ विलगीकरणप्रयोगशाळांना सज्ज राहण्याच्या सूचनालक्षणे आढळणाऱ्या प्रवाशांची माहिती'इमिग्रेशन' पूर्वी देण्याचे निर्देश.बुंडिबुग्यो व्हायरस, इबोलाच्या साथीचा उद्रेक; ८८ जणांच्या मृत्यूनंतर WHOने जाहीर केली ग्लोबल हेल्थ इमर्जन्सी.