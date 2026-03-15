पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू अन् आसामसह पाच राज्यात वाजवणार बिगुल, केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद...

निवडणूक आयोग आज दुपारी ४ वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहे. या पत्रकार परिषदेत तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आसामसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यंदा केरळ आणि पुदुच्चेरी येथेही विधानसभा निवडणुका होणार असून या सर्व राज्यांतील निवडणुकांचा संपूर्ण कार्यक्रम आज जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती आहे. .या पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात यंदा चुरशीची लढत बघायला मिळणार आहे. यावेळी बंगालमध्ये ३ ते ४ टप्प्यांत मतदान होण्याची शक्यता असून पुदुच्चेरी आणि केरळमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होईल, अशी सुत्रांची माहिती आहे..संपूर्ण देशाचे लक्ष तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांकडे लागले आहे. त्याचबरोबर आसाममधील राजकीय समीकरणांवरही सर्वांचे लक्ष आहे. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहे. काँग्रेसने आसाममध्ये आपल्या २३ उमेदवारांची घोषणा केली आहे. यावेळी १५ जागा मित्रपक्षांसाठी सोडण्यात आल्या आहेत..सध्या १२६ सदस्यीय असलेल्या आसाम विधानसभेत भाजपकडे ६४ आमदार आहेत. त्यांच्या सहयोगी आसाम गण परिषदकडे ९, UPPL कडे ७ आणि BPF कडे ३ आमदार आहेत. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसकडे २६ आमदार, AIUDF कडे १५ आणि माकपाकडे १ आमदार आहे.