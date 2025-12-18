देश

Karnataka Unemployment Rate : उल्लेखनीय कामगिरी! कर्नाटकात बेरोजगारी २.८ टक्क्यांवर; देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कमी दर, गुजरात पहिले

Karnataka Ranks Second in Lowest Unemployment Rate in India : केंद्र सरकारच्या PLFS २०२५ अहवालानुसार, कर्नाटक राज्याने देशात दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात कमी बेरोजगारी नोंदवली असून रोजगार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
बंगळूर : रोजगाराच्या बाबतीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकाने उल्लेखनीय कामगिरी (Karnataka Unemployment Rate) केली असून, सर्वात कमी बेरोजगारी दर असलेल्या राज्यांच्या यादीत कर्नाटकाने दुसरे स्थान मिळवले आहे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आवर्ती कामगार बळ सर्वेक्षण (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

