Karnataka Unemployment Rate : उल्लेखनीय कामगिरी! कर्नाटकात बेरोजगारी २.८ टक्क्यांवर; देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कमी दर, गुजरात पहिले

बंगळूर : रोजगाराच्या बाबतीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकाने उल्लेखनीय कामगिरी (Karnataka Unemployment Rate) केली असून, सर्वात कमी बेरोजगारी दर असलेल्या राज्यांच्या यादीत कर्नाटकाने दुसरे स्थान मिळवले आहे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आवर्ती कामगार बळ सर्वेक्षण (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे..सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत या आकडेवारीची माहिती देण्यात आली. या सर्वेक्षणानुसार १५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील व्यक्तींसाठी देशाचा बेरोजगारी दर ५.२ टक्के इतका आहे. ग्रामीण भागात हा दर ४.४ टक्के असून, शहरी भागात बेरोजगारीचा दबाव अधिक असून, तो ६.९ टक्के इतका नोंदवला आहे..कर्नाटकात ग्रामीण बेरोजगारी दर २.५ टक्के तर शहरी बेरोजगारी दर ३.३ टक्के आहे. तसेच राज्यात कामगार बळ सहभाग दर ५७.३ टक्के आणि कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर ५५.६ टक्के इतके नोंदवण्यात आले आहे. यावरून आर्थिक उपक्रमांतील सक्रिय सहभाग स्पष्ट होतो..गुजरात २.२ टक्के बेरोजगारी दरासह देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्नाटक २.८ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असून, तमिळनाडू आणि तेलंगणात प्रत्येकी ५.७ टक्के, केरळमध्ये ८.० टक्के तर आंध्र प्रदेशात ८.२ टक्के बेरोजगारी दर आहे. दक्षिण भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकाची स्थिती अधिक चांगली दिसते..राज्यात पुरुष व महिलांमधील बेरोजगारी दरात फारसा फरक नाही. पुरुषांचा बेरोजगारी दर २.८ टक्के असून, महिलांमध्ये तो ३.० टक्के आहे, मात्र केरळसारख्या राज्यांत हा फरक अधिक असून, तेथे महिलांमधील बेरोजगारी दर ९.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे..उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये बेरोजगारीची समस्या गंभीर असून, विशेषतः शहरी भागात ती अधिक जाणवते. राजस्थानमध्ये बेरोजगारी दर १३.७ टक्क्यांवर पोहोचला असून, उत्तराखंडमध्ये एकूण बेरोजगारी ८.९ टक्के आहे. हरियाणाना आणि पंजाबमध्ये अनुक्रमे ६.२ आणि ६.५ टक्के बेरोजगारी नोंदवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात हा दर ५.९ टक्के असून दिल्लीत बेरोजगारी दर ६.६ टक्के आहे..सहा कोटी रोजगार इच्छुकांची नोंदणीपीएलएफएसच्या माध्यमातून रोजगाराशी संबंधित विविध निर्देशांकांचा आढावा घेण्यात आला असून, देशभरात सध्या ६.०२ कोटींपेक्षा जास्त रोजगार इच्छुकांनी नॅशनल करिअर सर्व्हिस (एनसीएस) पोर्टलवर नोंदणी केली असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे..