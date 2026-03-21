IEA Guidelines: जागतिक ऊर्जा संकटावर उपाय: घरून काम आणि सार्वजनिक वाहने वापरणे

नवी दिल्ली: इराणविरुद्ध इस्राईल आणि अमेरिका युद्धामुळे जगासमोर एक मोठे ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. सर्वच देशांमध्ये इंधनाचे दर वाढू लागल्याने महागाई देखील भडकणार असून याचा मोठा फटका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना बसू शकतो. या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (आयईए) काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचविल्या असून त्यांचा अवलंब केल्यास टंचाईच्या झळांची तीव्रता कमी होईल..सम-विषम प्रणालीखासगी वाहतुकीला ब्रेक लावण्यासाठी वाहन क्रमांक विचारात घेऊन सम आणि विषम प्रणालीचा वापर करावा. नागरिकांनीही सार्वजनिक वाहनांचा अधिक वापर केल्यास इंधनावर होणाऱ्या खर्चाला कात्री लागू शकेल. मोठ्या शहरांमध्ये बाहेरील वाहनांना सरसकट प्रवेश दिला जाऊ नये, असेही सांगण्यात आले. 'आयईए'च्या सदस्य देशांनी आपत्कालीन साठ्यातून ४० कोटी पिंपे एवढे तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेच्या इतिहासामध्ये प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर तेलसाठ्याचा उपसा करण्यात आला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून दररोज दोन कोटी पिंपे एवढ्या कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. युद्धामुळे ही वाहतूकच ठप्प झाली आहे. इंधनाचे दर स्थिर होण्यासाठी ही वाहतूक पूर्ववत होणे गरजेचे आहे.."जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत स्थिरता आणण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आम्ही आपत्कालीन तेल साठा खुला केला असून प्रमुख उत्पादक आणि ग्राहक देशांशी आमचा संपर्क सुरू आहे. केवळ पुरवठा वाढवून ही समस्या सुटणार नाही तर मागणीवर नियंत्रण मिळविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे."- फातिह बिरोल, 'आयईए'चे संचालक.असेही गणितज्यांना घरून काम करणे शक्य आहे त्यांनी आठवड्यातील तीन दिवस तशा पद्धतीने काम केल्यास गाड्यांसाठी इंधनाचा वापर २ ते ६ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. वैयक्तिक पातळीवर वाहनचालकांच्या इंधन वापरात सरासरी २० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.महामार्गावरील वेगमर्यादा ताशी दहा किलोमीटरने कमी केल्यास वैयक्तिक पातळीवर वाहनचालकांच्या इंधन वापरात ५ ते १० टक्क्यांनी, तर खासगी गाड्यांच्या एकूण इंधन वापरात १ ते ६ टक्क्यांनी घट होऊ शकते. अवजड मालवाहू ट्रकचा वेग आधीच कमी असल्याने त्याच्या इंधन वापरात सुमारे ५ टक्क्यांची घट होईल..इराणकडून टोल आकारणी? होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूल करण्याचा इराणचा विचार आहे. एका तेलवाहू जहाजाने तब्बल २० लाख डाॅलर एवढे शुल्क मोजल्याचा दावा केला जात आहे. अनेक देश आणि कंपन्यांकडून इराणशी याबाबत वाटाघाटी सुरू आहेत. काही अभ्यासकांनी हा कथित टोल बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे..हे उपाय करून पाहाशक्य असेल तर घरूनच काम करणे'एलपीजी'चा वापर केवळ स्वयंपाकासाठीवाहनांचा जास्तीत जास्त सामायिक वापरमहामार्गांवर वाहनांचा वेग ताशी १० किमीने कमी करास्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक साधने वापराखासगी वाहनांऐवजी बस, रेल्वेचा वापरविमान प्रवास टाळून पर्यायी साधनांचा वापर.