GOBAR-DHAN Scheme : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल नंतर आता CNG-PNG मध्येही बायोगॅस मिसळला जाणार, सरकारची मोठी घोषणा

Government Approves ₹23,731 Crore GOBAR-DHAN Scheme : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याला अनेकांनी विरोध दर्शविला असतानाच, सरकारने बायोगॅस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 'गोबर-धन' (GOBAR-DHAN) या राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेला मंजुरी दिली आहे. २३,७३१ कोटी रुपये खर्चाची ही योजना दहा वर्षांच्या कालावधीत राबविली जाईल. या उपक्रमांतर्गत, सीएनजी आणि पीएनजी मध्ये ५% पर्यंत बायोगॅस मिसळण्याची योजना आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत, शेतीचा कचरा, शेण, सेंद्रिय कचरा आणि इतर बायोमास संसाधनांचे स्वच्छ इंधन आणि सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर केले जाईल. यामुळे शहर गॅस वितरण कंपन्यांना बायोगॅस खरेदी करणे शक्य होईल. त्यानंतर, सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये बायोगॅस मिसळण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ३%, २०२७-२८ मध्ये ४% आणि २०२८-२९ पासून ५% बायोगॅस मिसळला जाईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 'गोबर-धन' योजनेचा उद्देश देशांतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) उत्पादनात दहापट वाढ करून ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणे हा आहे..E20 Petrol Hardeep Singh Puri : पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाते? खुद्द पेट्रोलियम मंत्र्यांनी सांगितल; सोशल मीडियावरील व्हायरल मेसेजचा संदर्भ.काँग्रेसने केंद्र सरकारवर E-20 धोरण घाईघाईने राबवल्याचा आरोप केला आहे; तसेच जलसंपत्ती आणि अन्नसुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी नमूद केले की, अनेक देशांमध्ये शेतमालाचे अवशेष आणि इतर टाकाऊ बायोमासपासून इथेनॉलचे उत्पादन केले जाते, मात्र भारत इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, तांदूळ आणि मक्यावर अवलंबून आहे. देशातील एकूण सिंचन पाणी वापरापैकी सुमारे ७०% वाटा हा ऊस आणि भात लागवडीचा आहे..विमान इंधनात इथेनॉल मिसळण्याचे दावे चुकीचे विमान इंधनात (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल - ATF) इथेनॉल मिसळण्याबाबतच्या आरोपांवर सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांनी गुरुवारी पोस्ट करून सांगितले की, विमान इंधनात इथेनॉल मिसळण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव किंवा योजना नाही..केंद्रीय मंत्र्यांनी पोस्टद्वारे 'आप' (AAP) चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या आरोपाला उत्तर दिले आहे; केजरीवाल यांनी दावा केला होता की सरकार विमान इंधनात इथेनॉल मिसळण्याची तयारी करत आहे. नायडू यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले की, एटीएफ (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) मध्ये इथेनॉल मिसळण्याबाबतचे वृत्त पूर्णपणे खोटे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.