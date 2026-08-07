देश

GOBAR-DHAN Scheme : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल नंतर आता CNG-PNG मध्येही बायोगॅस मिसळला जाणार, सरकारची मोठी घोषणा

Biogas Blending India : केंद्र सरकारने ‘गोबर-धन’ योजनेअंतर्गत 23,731 कोटींच्या खर्चाने बायोगॅस उत्पादनाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये टप्प्याटप्प्याने 5% पर्यंत बायोगॅस मिसळण्याचे उद्दिष्ट आहे.
Government promotes biogas blending in CNG and PNG

Government promotes biogas blending in CNG and PNG

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Government Approves ₹23,731 Crore GOBAR-DHAN Scheme : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याला अनेकांनी विरोध दर्शविला असतानाच, सरकारने बायोगॅस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी 'गोबर-धन' (GOBAR-DHAN) या राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेला मंजुरी दिली आहे. २३,७३१ कोटी रुपये खर्चाची ही योजना दहा वर्षांच्या कालावधीत राबविली जाईल. या उपक्रमांतर्गत, सीएनजी आणि पीएनजी मध्ये ५% पर्यंत बायोगॅस मिसळण्याची योजना आहे.

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