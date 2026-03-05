Ali Khamenei: खामेनेई यांच्या हत्येनंतर भारताकडून शोक व्यक्त; इराणच्या दूतावासात जाऊन शोकपुस्तिकेत स्वाक्षरी

नवी दिल्ली: इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येबद्दल भारताने गुरुवार, दि. ५ मार्च रोजी शोक व्यक्त केला. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी दिल्लीतील इराणच्या दूतावासात जाऊन शोकपुस्तिकेत स्वाक्षरी करून भारत सरकारतर्फे श्रद्धांजली अर्पण केली..अमेरिका व इस्राईलच्या संयुक्त हल्ल्यात शनिवारी खामेनेई यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर इराणने चाळीस दिवसांचा सार्वजनिक दुखवटा जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सचिव विक्रम मिस्री यांनी इराणच्या दूतावासात ठेवलेल्या शोकपुस्तिकेत स्वाक्षरी करून भारत सरकारतर्फे श्रद्धांजली वाहिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी इराणच्या नेतृत्वाप्रती आणि तेथील नागरिकांप्रती भारताच्या सहवेदना व्यक्त केल्या. दरम्यान, इराण व आखातातील प्रदेशात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि विध्वंस होत असून त्यामुळे गंभीर चिंता निर्माण झाली असल्याचे भारत सरकारने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित पक्षांनी संयम बाळगून संवाद आणि कूटनीतीचा मार्ग स्वीकारावा, अशी भूमिका भारताने पुन्हा अधोरेखित केली..T20 WC, IND vs ENG SF: संजू सॅमसनची वादळी अर्धशतक! गौतम, रोहित, विराटच्या विक्रमाशी बरोबरी; इशानसह ९७ धावा जोडल्या.परराष्ट्र मंत्रालयाने या संघर्षावर आतापर्यंत दोन महत्त्वाची निवेदने प्रसिद्ध केली आहेत. पहिले निवेदन हल्ल्याच्या दिवशी (२८ फेब्रुवारी), तर दुसरे निवेदन संघर्षाच्या चौथ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी (३ मार्च) प्रसिद्ध केले होते. त्यात सर्व पक्षांनी संयम राखावा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २८ फेब्रुवारीला इराण आणि आखातातील प्रदेशात संघर्ष सुरू झाल्याबद्दल भारताने तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. त्या वेळीही सर्व पक्षांनी संयम राखावा, तणाव वाढू नये आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. पवित्र रमजान महिन्यातही या प्रदेशातील परिस्थिती अधिकच चिघळली असल्याची चिंताही बोलून दाखविली होती..Transporters Strike: वाहतूकदारांचा मोठा निर्णय! सरकारशी चर्चेनंतर ट्रान्सपोर्ट संप पुढे ढकलला; राज्याला दिलासा, पण कधीपर्यंत?.भारतीय बंदरांचा वापर नाहीइराणवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकी नौदलाकडून भारतीय बंदरांचा वापर करत असल्याच्या वृत्तांचा भारताने स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. अमेरिकेतील ‘वन अमेरिका न्यूज नेटवर्क’ या वृत्तवाहिनीवर करण्यात आलेले दावे खोटे आणि बनावट असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. अशा आधारहीन व बनावट विधानांपासून दूर राहावे, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.