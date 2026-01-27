FASTag वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! १ फेब्रुवारीपासून बदलणार टोल टॅक्स संबंधित नियम

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फास्टटॅगबाबत ( FASTag Rule Changed ) मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०२६ पासून जारी करण्यात येणाऱ्या नवीन फास्टटॅगसाठी आता Know Your Vehicle (KYV) पडताळणी अनिवार्य राहणार नाही. फास्टटॅग जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. .आतापर्यंत फास्टटॅग ( what is FASTag New Rule In marathi ) जारी झाल्यानंतर वाहनाची खात्री करण्यासाठी KYV प्रक्रिया पार पाडणं आवश्यक होतं. या प्रक्रियेत अनेक वेळा वैध कागदपत्रं असूनही वाहनचालकांना वारंवार आरसी अपलोड करावी लागत होती, फोटो पाठवावे लागत होते आणि टॅग पुन्हा वेरिफाय ( toll tax news rule marathi ) करावा लागत होता. यामुळे फास्टटॅग अॅक्टिव्ह होण्यास उशीर होत होता तसेच चालकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता..Toll Payment: थकीत टोल भरल्याशिवाय विक्री, फिटनेस किंवा परमिट मिळणार नाही! वाहन मालकांसाठी मोठा निर्णय.आता नव्या नियमांनुसार महामार्ग प्राधिकरणाने ही जबाबदारी पूर्णपणे बँकांकडे सोपवली आहे. आता फास्टटॅग जारी करण्यापूर्वीच संबंधित वाहनाची सर्व माहिती बँकांकडून तपासली जाणार आहे. वाहनाची पडताळणी 'वाहन' अॅपच्या माध्यमातून केली जाईल. जर या अॅपमध्ये माहिती उपलब्ध नसेल, तर वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणजेच आरसीच्या आधारे तपासणी पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती आहे. त्यामुळे फास्टटॅग अॅक्टिव्ह झाल्यानंतर स्वतंत्र KYV प्रक्रियेची गरज राहणार नाही..Know Your Vehicle (KYV) ही फास्टटॅग प्रणालीतील एक अतिरिक्त पडताळणी प्रक्रिया होती. यामध्ये फास्टटॅग योग्य वाहनाशी जोडले आहे का, तसेच चुकीचा किंवा डुप्लिकेट टॅग वापरला जात नाही ना? याची खात्री केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया करताना अनेकदा तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळेच NHAI ने KYV प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Toll Rules : 'या' तारखेपासून टोल नाक्यावर रोख पैसे बंद! FASTag किंवा UPI वापरुनच करता येणार पेमेंट, प्रवाशांसाठी 3 महत्वाच्या सूचना पाहा.१ फेब्रुवारी २०२६ नंतर कारसाठी जारी होणाऱ्या नवीन फास्टटॅग साठी KYV अनिवार्य राहणार नाही. फास्टटॅग जारी करण्यापूर्वीच सर्व आवश्यक पडताळणी पूर्ण केली जाणार आहे. याशिवाय, आधीच जारी करण्यात आलेल्या फास्टटॅग धारकांनाही आता नियमितपणे KYV करावी लागणार नाही. केवळ काही विशेष तक्रारींच्या प्रकरणातच ही तपासणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.