देश

Uttar Pradesh Tourism: इटलीच्या धर्तीवर फिरोझाबादमध्ये उभारणार भारतातील पहिले; 'ग्लास म्युझियम'; ५११ पर्यटन प्रकल्पांना गती

Firozabad to Get Indias First Glass Museum: काचेच्या शहराला मिळणार जागतिक ओळख? इटलीच्या धर्तीवर फिरोझाबादमध्ये ग्लास म्युझियम उभारणार
Uttar Pradesh Tourism Gets Boost with India First Glass Museum in Firozabad and 511 Projects Planned Across the State

Uttar Pradesh Tourism Gets Boost with India First Glass Museum in Firozabad and 511 Projects Planned Across the State

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेशातील पर्यटनस्थळांचा विकास आणि राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी पर्यटन विभागाने विविध प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचे नियोजन केले आहे. पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी वर्ष २०२६-२७ च्या पर्यटन आराखड्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या ५११ प्रकल्पांची अंदाजपत्रके ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापैकी २६० प्रकल्पांची अंदाजपत्रके तयार झाली असून, उर्वरित २५१ प्रकल्पांची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
India
Uttar Pradesh
Museum
Tourism