Uttar Pradesh Tourism: इटलीच्या धर्तीवर फिरोझाबादमध्ये उभारणार भारतातील पहिले; 'ग्लास म्युझियम'; ५११ पर्यटन प्रकल्पांना गती

उत्तर प्रदेशातील पर्यटनस्थळांचा विकास आणि राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी पर्यटन विभागाने विविध प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचे नियोजन केले आहे. पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी वर्ष २०२६-२७ च्या पर्यटन आराखड्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या ५११ प्रकल्पांची अंदाजपत्रके ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापैकी २६० प्रकल्पांची अंदाजपत्रके तयार झाली असून, उर्वरित २५१ प्रकल्पांची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पर्यटन विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री जयवीर सिंह आणि अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात यांनी राज्यातील पर्यटन, सांस्कृतिक वारसा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. प्रकल्पांची गुणवत्ता राखण्याबरोबरच कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.फिरोझाबादमध्ये उभारणार काच संग्रहालयफिरोझाबादच्या काच उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी इटलीतील प्रसिद्ध काच संग्रहालयाच्या धर्तीवर भारतातील पहिले समर्पित 'ग्लास म्युझियम' उभारण्यात येत आहे. या संग्रहालयात काचेची कला, हस्तकला, उत्पादन परंपरा आणि उद्योगाचा इतिहास प्रदर्शित केला जाणार आहे..बाराबंकी येथे भारतीय हॉकीतील दिग्गज खेळाडू के. डी. सिंग बाबू यांच्या मूळ निवासस्थानी स्मारक आणि संग्रहालय उभारले जात आहे. हे काम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.लखनौमध्ये सुमारे १४.९९ कोटी रुपये खर्चून लोककला संग्रहालय विकसित केले जात आहे. येथे बालकांसाठी विशेष उपक्रम क्षेत्र, कार्यशाळा आणि आधुनिक परिसर विकासाची कामे केली जात आहेत. याशिवाय झाशी, वाराणसी, देवरिया, बिजनौर आणि सुलतानपूर येथे नवीन संग्रहालये उभारण्याच्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. वाराणसीतील लमही येथे मुन्शी प्रेमचंद स्मारक संग्रहालय आणि ग्रंथालय, तर बिजनौरमध्ये कवी दुष्यंत कुमार यांच्या मूळ निवासस्थानी स्मारक संग्रहालय उभारण्याचे नियोजन आहे..लखनौमधील नौदल शौर्य संग्रहालय, आग्र्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय आणि महोबातील सूर्य मंदिर तारामंडळ या प्रकल्पांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.७५ जिल्ह्यांतील पर्यटनस्थळांवर क्यूआर कोडउत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमधील पर्यटनस्थळांवर माहिती फलकांसह क्यूआर कोड लावण्यात येणार आहेत. पर्यटकांना मोबाईलद्वारे हा कोड स्कॅन करून संबंधित स्थळाचा इतिहास, धार्मिक महत्त्व आणि सांस्कृतिक वारशाची माहिती मिळू शकेल.पर्यटन विभागाने जिल्हानिहाय माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'टुरिझम मॅट्रिक्स' प्रणाली तयार केली आहे. प्रादेशिक कार्यालयांना या प्रणालीतील माहिती नियमितपणे अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..बौद्ध पर्यटन आणि ऐतिहासिक स्थळांचा विकाससिद्धार्थनगरमधील कपिलवस्तु येथे बौद्ध पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बुद्ध थीम पार्क, साऊंड अँड लाईट शो आणि पर्यटक संकुलाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी संस्थेकडे देण्यात आली आहे. संकिसा येथे विपश्यना केंद्र उभारण्याचे कामही सुरू झाले आहे.फतेहपूर सिक्री येथील जोधाबाई महालात ३डी प्रोजेक्शन मॅपिंगसह साऊंड अँड लाईट शोच्या कामाची प्रगती ८५ टक्के झाली आहे. महालातील प्रकाशव्यवस्थेचे काम ७८ टक्के पूर्ण झाले आहे. तसेच स्वदेश दर्शन २.० योजनेअंतर्गत काशी-सारनाथ हेरिटेज स्ट्रीटस्केप प्रकल्पाला ३७.१५ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली असून, त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे.आग्रा आणि मथुरा येथे हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्यासाठी हेलिपोर्ट विकसित करण्याबाबत विकासकांशी अंतिम चर्चा सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.'रंग यूपी'मधून तरुणांना सांस्कृतिक उपक्रमांची संधीराज्यातील सांस्कृतिक वारसा आणि स्थानिक कलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'रंग यूपी' ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत सर्व ७५ जिल्ह्यांतील तहसील स्तरावर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. महाविद्यालयीन तरुणांना लोककला आणि स्थानिक सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्याचे नियोजन आहे. यामुळे कलाकारांना व्यासपीठ मिळण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.याशिवाय लखनौ, सीतापूर, बरेली, चित्रकूट, प्रयागराज आणि वाराणसी या सहा शहरांमध्ये 'परंपरा केंद्रे' उभारली जाणार आहेत. या केंद्रांमधून संस्कृती आणि पर्यटनाशी संबंधित उपक्रमांना एकाच ठिकाणी चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.राज्यातील पर्यटन प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, पर्यटकांना डिजिटल माध्यमातून माहिती उपलब्ध करून देणे आणि स्थानिक सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे, या उद्दिष्टांवर पर्यटन विभागाने भर दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.