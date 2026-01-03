Delivery Partner Income : ऑफिसच्या नोकरीपेक्षा जास्त डिलिव्हरी बॉयची कमाई? जाणून घ्या, नेमकी वस्तूस्थिती!

Is delivery boy income higher than office job salary in India? : आजकाल जवळपास प्रत्येक शहरातील रस्त्यांवर लाल, पिवळा अन् हिरव्या रंगाचे टी-शर्ट घालून दुचाकीवरून पळणारे फूड डिलिव्हरी पार्टनर आपण पाहतो. उन्ह, पाऊस, वारा, थंडीची तमा बाळगता शक्य तितक्या लवकर आपल्यापर्यंत ते आपली ऑर्डर पोहचवतात. अगदी सकाळी ते मध्यरात्रीपर्यंतही हे फूड डिलिव्हरी पार्टनर आपल्याला आढळतात. त्यांना पाहून अनेकांच्या मनात हा प्रश्न येतो की, त्यांची नेमकी कमाई कशी आणि किती होते? सोशल मीडियावरील याबाबतच्या चर्चांबाबत झोमॅटो आणि ब्लिंकिटचे सीईओ दीपेंद्र गोयल यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
सर्वसाधारणपणे आपल्याला अशी चर्चा दिसते की, डिलिव्हरी पार्टनर्सची कमाई कोणत्याही सुरुवातीच्या ऑफिस जॉबपेक्षा चांगली आहे. तर याबाबत दीपेंद्र गोयल सांगतात की, २०२५ मध्ये झोमॅटोच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सची सरासरी तासाची कमाई १०२ रुपये राहिली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे ११ टक्के वाढ आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही कमाई केवळ ऑर्डर पोहचवण्याच्या वेळेसाठीचीच नाही तर लॉग इन करून ऑर्डरची वाट पाहण्यात घालवलेल्या वेळेसाठी देखील मोजली जाते.
गोयल यांनी कमाईचा अंदाज देखील सांगितला. जर एखादी व्यक्ती महिन्यातून २६ दिवस काम करते आणि दररोज १० तास लॉग इन करते, तर त्याचे एकूण मासिक उत्पन्न अंदाजे २६ हजार ५०० रुपये असू शकते. तथापि, यामध्ये पेट्रोल आणि वाहन देखभाल खर्च समाविष्ट आहे. जरी हे खर्च वजा केले तरी, अंदाजे २० टक्के गृहीत धरले तरी, निव्वळ उत्पन्न अजूनही अंदाजे २१ हजार रुपये येते. हा आकडा अनेक सुरुवातीच्या नोकऱ्यांशी तुलनात्मक किंवा त्यापेक्षा थोडा चांगला असल्याचे दिसून येतो.
आपल्याला अनेकदा असे वाटते की डिलिव्हरीचे काम हे या तरुणांसाठी उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे, परंतु डेटा काहीच सांगतो. कंपनीचा दावा आहे की बहुतेक पार्टनर पूर्णवेळ नोकरी म्हणून काम करत नाहीत, तर अर्धवेळ किंवा सोयीनुसार काम करतात. सरासरी एका पार्टनरने वर्षभरात फक्त ३८ दिवस काम केले. फक्त २.३ टक्के लोकांनी वर्षातून २५० दिवसांपेक्षा जास्त काम केले. याचा अर्थ असा की हे काम सोयीनुसार आहे आणि कोणत्याही निश्चित शिफ्ट किंवा बॉसशिवाय असणार आहे.
सर्वात मोठा वाद "क्विक कॉमर्स" दृष्टिकोनाभोवती आहे, म्हणजेच १०-मिनिटांच्या डिलिव्हरी. असे आरोप झाले आहेत की यामुळे रायडर्सवर वेगाने गाडी चालवण्याचा धोकादायक दबाव निर्माण होतो. हे स्पष्ट करताना, झोमॅटोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले की डिलिव्हरी वेळ वाहनाच्या वेगाशी संबंधित नाही, तर स्टोअर स्थान आणि लॉजिस्टिक्सशी संबंधित आहे. ब्लिंकिटवर सरासरी डिलिव्हरी अंतर फक्त २.०३ किलोमीटर आहे, ज्याला ८ मिनिटे लागतात. या काळात सरासरी वेग ताशी १६ किलोमीटर आहे.
याशिवाय, गोयल यांनी ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या टिप्सबाबतही माहिती स्पष्ट केली. लोक सहसा असे गृहीत धरतात की कंपनी टिप ठेवते, परंतु गोयल यांनी स्पष्ट केले की शंभर टक्के टिप रायडरला जाते. तथापि, टिप्सच्या बाबतीत भारतीय ग्राहक थोडे कंजूष असल्याचे दिसून येते. ब्लिंकिटवर फक्त २.५ टक्के आणि झोमॅटोवर ५ टक्के टिप मिळते. सरासरी तासाला टिप मधून मिळणारी कमाई फक्त २.६ रुपये आहे.
