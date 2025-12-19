India First Red Highway: भारताचा पहिला 'लाल हायवे'! वन्यप्राण्यांना वाचवण्यासाठी मध्य प्रदेशात अनोखा प्रयोग, पाहा ड्रोन व्हिडिओ

मध्य प्रदेशातील हा उपक्रम वन्यजीव प्रेमींसाठी आणि रस्ते सुरक्षेसाठी एक मैलाचा दगड मानला जात आहे. महामार्गावर प्राण्यांचे होणारे अपघात रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..काय आहे 'रेड मार्किंग' आणि याचे फायदे?या रस्त्यावर ५ मिमी जाडीचा लाल रंगाचा लेयर (Layering) लावण्यात आला आहे. जेव्हा एखादे वाहन यावरून जाते, तेव्हा ड्रायव्हरला एक विशिष्ट प्रकारचा कंपन आणि आवाजाचा अनुभव येतो, ज्यामुळे तो 'अलर्ट' होतो आणि आपोआप वाहनाचा वेग कमी करतो.वेगावर नियंत्रण आल्यामुळे वन्यप्राण्यांशी धडक होण्याची शक्यता अत्यंत कमी होते..प्रकल्पाचे ठिकाण आणि व्याप्तीहे अनोखे मार्किंग नॅशनल हायवे-४५ (NH-45) वर करण्यात आले आहे. 'नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (NHAI) ने हे काम पूर्ण केले आहे. हे मार्किंग ११.९६ किमी लांबीच्या हायवेपैकी २ किमी लांबीच्या 'घाट सेक्शन'मध्ये करण्यात आले आहे. हा रस्ता वीरांगना दुर्गावती टायगर रिझर्व्ह आणि नौरादेही वाइल्डलाईफ सॅन्चुरी या दोन महत्त्वाच्या वनक्षेत्रांच्या मधून जातो. येथे प्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात असतो..दुबईच्या मॉडेलवरून प्रेरणामध्य प्रदेशातील ही लाल रंगाची मार्किंग दुबईमधील रस्त्यांवरून प्रेरित आहे. दुबईतही वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि वाहनांचा वेग कमी करण्यासाठी अशा टेक्सचर असलेल्या मार्किंगचा वापर केला जातो, जेणेकरून हॉर्न वाजवण्याची गरज पडणार नाही आणि ध्वनी प्रदूषणही कमी होईल..या उपक्रमामुळे वन्यप्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे वावरता येईल आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारे अपघाती मृत्यू रोखता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.