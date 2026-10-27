Piyush Goyal: भारतासाठी ८५ लाख कोटी डॉलरच्या बाजारपेठेची दारे खुली होणार

द हेग (नेदरलॅंड्स) :पुढील दीड वर्षात मुक्त व्यापार करारांच्या माध्यमातून जगाच्या सुमारे ७६ टक्के जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बाजारपेठांमध्ये भारतीय वस्तू आणि सेवांना प्राधान्याचा प्रवेश मिळणार आहे. ही केवळ निर्यातीची संधी नसून भारतात उत्पादन, उच्च तंत्रज्ञान, जागतिक क्षमता केंद्रे, रोजगार आणि गुंतवणुकीची नवी लाट आणणारी संधी आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी सोमवारी येथे केले..पाच दिवसांच्या जर्मनी–नेदरलॅंड्स दौऱ्याच्या समारोपानिमित्त द हेग येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत गोयल बोलत होते. भारत सध्या सुमारे चार लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेपासून २०४७ पर्यंत ३० लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे. या प्रवासात जागतिक बाजारपेठेशी जोडलेली भारतीय अर्थव्यवस्था हीच पुढील मोठी संधी असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.भारताने गेल्या साडेचार वर्षांत केलेल्या व्यापार करारांमुळे सुमारे ६० लाख कोटी डॉलरच्या एकत्रित जीडीपीच्या बाजारपेठांशी प्राधान्याने जोडले जाण्याची संधी निर्माण झाली आहे. आगामी करारांमुळे हा विस्तार ८५ लाख कोटी डॉलरपर्यंत, म्हणजे जागतिक सुमारे ११५ लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीपैकी ७६ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे, असे गोयल यांनी सांगितले.पुढील २२ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था आजच्या आकाराच्या सुमारे आठ पट होऊन ३० लाख कोटी डॉलरपर्यंत जाण्याची क्षमता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचवेळी भारत जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचे त्यांनी सांगितले..चीनसोबतही ‘फेअर प्ले’चीनसोबतच्या व्यापाराबाबतही गोयल यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. भारत चीनला व्यापारातील महत्त्वाचा भागीदार मानतो; काही महत्त्वाचा कच्चा माल आणि वस्तू चीनकडून येतात. एखाद्या उत्पादनात किंमत किंवा व्यापारातील नियमांबाबत समस्या असल्यास त्यासाठी प्रस्थापित प्रक्रिया आहे; मात्र भारताचा भर मुक्त आणि न्याय्य व्यापारावर आहे, असे त्यांनी सांगितले.चीनसोबतही योग्य वेळी व्यापारविषयक अधिक संधी निर्माण करण्यास भारत तयार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. भारताला केवळ आयातदार राहायचे नसून चीन आणि आशियाई बाजारपेठांमध्ये वस्तू व सेवांचा मोठा निर्यातदार बनायचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले..एफटीएच्या रांगेत चिली, कॅनडा, मेक्सिकोभारताच्या आगामी व्यापार करारांच्या संदर्भात चिलीसोबतचा करार निष्कर्षाच्या जवळ असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. कॅनडासोबत चांगली प्रगती सुरू असून मेक्सिकोसोबत लवकर करार होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. युरेशियासोबतच्या करारात सध्या केवळ वस्तूंचा समावेश असून सेवांचा समावेश नसल्याने भारत त्याच्या फायद्यांचे मूल्यमापन करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..वाटाघाटींसाठी संस्थात्मक तयारीभारत एकाच वेळी अनेक देशांशी व्यापार करारांच्या वाटाघाटी करीत असल्याने प्रशासकीय क्षमता कशी वाढवली जात आहे, या प्रश्नावर गोयल यांनी गेल्या तीन वर्षांत प्रमाणित कार्यपद्धती, मार्गदर्शक पुस्तिका आणि दस्तऐवजीकरण तयार करण्यात आल्याचे सांगितले.प्रत्येक व्यापार करारातून मिळालेले अनुभव पुढील वाटाघाटींमध्ये उपयोगी पडावेत, यासाठी संस्थात्मक ज्ञान तयार केले जात आहे. विविध मंत्रालयांतील अधिकारी, उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि परदेशातील भारतीय दूतावास यांचा समन्वय या प्रक्रियेत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले..महाराष्ट्रासाठी ‘जीसीसी’ची मोठी संधीया नव्या जागतिक व्यापारव्यवस्थेचा लाभ केवळ वस्तूंच्या निर्यातीपुरता मर्यादित न राहता ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर अर्थात जीसीसीच्या माध्यमातून भारतात उच्च-कौशल्याची कामे आणण्याची संधी असल्याचेही गोयल यांनी एक प्रश्नावर सांगितले.महाराष्ट्राच्या २०२५ च्या जीसीसी धोरणात राज्यात सुमारे ४०० नवीन जीसीसी आकर्षित करणे आणि चार लाख उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबईला वित्तीय केंद्र, पुण्याला तंत्रज्ञान व संशोधनाचे केंद्र, तर नवी मुंबईला डेटा सेंटर व लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून विकसित करण्याची दिशा या धोरणात मांडण्यात आली आहे. नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांनाही नव्या जीसीसी केंद्रांच्या रूपात विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.राॅटरडॅम बंदरातील सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील जेनपीए बंदराला जोडणाऱ्या रस्त्यांची अवस्था तातडीने सुधारली जाईल, असे गोयल यांनी सांगितले. या रस्त्यांच्या प्रश्नात आपण लक्ष घालणार आहोत आणि सर्व संबंधितांशी बोलणार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.