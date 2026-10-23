India Germany FTA: सहा महिन्यांत ‘एफटीए’ प्रत्यक्षात; पीयूष गोयल यांची जर्मनीत घोषणा

बर्लिन : भारत आणि जर्मनीसह युरोपीय महासंघाने केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरते मर्यादित न राहता उद्योग, संशोधन, तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने उत्कृष्ट भविष्याची उभारणी करावी, असे आवाहन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी येथे केले. भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार करारासाठी (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट- एफटीए) तब्बल २० वर्षे लागली; आता मात्र पुढील पाच-सहा महिन्यांत हा करार प्रत्यक्षात व्यापारात उतरेल, अशी घोषणाही गोयल यांनी केली. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.जर्मन कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्सच्या (डीजीएपी) इंडिया सेंटरच्या उद्घाटन प्रसंगी आयोजित भारत-जर्मनी व्यावसायिक मंचावरून गोयल बोलत होते. जर्मनीच्या अर्थविषयक मंत्री कॅथरिना रायशे यांच्यासह भारताचे जर्मनीतील राजदूत अजित गुप्ते, दोन्ही देशांतील सुमारे दीडशेहून अधिक उद्योग, धोरण आणि व्यापार क्षेत्रातील प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. भारतातून कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रिज (सीआयआय), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिज (फिक्की), असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिज (असोचॅम) या तीन प्रमुख भारतीय संस्थांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ जर्मन दौऱ्यावर दाखल झाले आहे..आता वेगाने अंमलबजावणीभारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील ‘एफटीए’च्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्या. जानेवारीत करार झाला. आता तो प्रत्यक्षात येणार आहे. येत्या पाच-सहा महिन्यांत कराराची प्रत्यक्ष व्यापार-उद्योगात अंमलबजावणी सुरू होईल, असे सांगताना गोयल यांनी ‘करार होण्यासाठी २० वर्षे लागली; आता मात्र तो वेगाने पुढे जायला हवा,’ असा स्पष्ट संदेश दिला. भारत आणि जर्मनीतील उद्योगांनी करारातून निर्माण होणाऱ्या संधींसाठी आतापासूनच तयारी सुरू करावी, असेही त्यांनी सुचविले..व्यापारापलीकडे ‘एकत्र निर्माण’ करण्याची वेळभारताकडे तरुण मनुष्यबळ, मोठी बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाची वाढती क्षमता आहे, तर जर्मनीकडे औद्योगिक कौशल्य, अभियांत्रिकी, संशोधन आणि उत्पादनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. या दोन्ही शक्तींची सांगड घातल्यास व्यापार पान ६ वरवाढविण्याबरोबरच उत्पादन, गुंतवणूक, संशोधन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असे गोयल यांनी सांगितले. भारत-जर्मनी सहकार्याचा पुढचा टप्पा केवळ एका देशाने दुसऱ्या देशाला वस्तू विकण्याचा नसून एकत्रितपणे तंत्रज्ञान आणि उत्पादने निर्माण करण्याचा असावा, असा त्यांच्या बोलण्याचा सूर होता. भारत-जर्मनी द्विपक्षीय व्यापार २०२५-२६ मध्ये सुमारे ३१ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. जर्मनी हा युरोपीय महासंघातील भारताचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे. हा व्यापार भविष्यात अनेक पटींनी वाढविण्याची क्षमता असल्याचे गोयल यांनी निदर्शनास आणून दिले..‘शुभलाभ’चा संदर्भ; समृद्धीला प्रामाणिकतेची जोड‘डीजीएपी’ कार्यक्रमात भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ देताना गोयल यांनी ‘शुभलाभ’ या संकल्पनेचा उल्लेख केला. त्याचे इंग्रजीत स्पष्टीकरण करताना त्यांनी ‘प्रॉस्पेरिटी अर्न्ड विथ इंटिग्रिटी’, म्हणजेच ‘प्रामाणिकतेतून मिळविलेली समृद्धी’, असा अर्थ मांडला. व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याबाबतचा भारताचा दृष्टिकोन आर्थिक लाभापलीकडे असल्याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...गोयल यांचे तीन प्रश्न‘एफटीए’च्या माध्यमातून व्यापार वाढविताना केवळ आयात-निर्यातीचे आकडे न पाहता भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्थेचे तीन मूलभूत प्रश्न सोडविण्याची गरज गोयल यांनी व्यक्त केली.आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूतकशी करता येईल?निसर्गपूरक उद्योगव्यापार कसानिर्माण करता येईल?विश्वासाला धक्का न लावता उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल?कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान, अतिमहत्त्वाची खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा आणि पुरवठा साखळी या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याच्या दृष्टीने हे तीन प्रश्न येत्या काळात महत्वाचे ठरणार आहेत. गोयल यांच्या आजपासून सुरू झालेल्या जर्मनी-नेदरलँड दौऱ्यातही या क्षेत्रांना विशेष महत्त्व आहे. सुमारे १०० भारतीय उद्योग आणि स्टार्टअप प्रतिनिधी या दौऱ्यात सहभागी झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.