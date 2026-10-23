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India Germany FTA: सहा महिन्यांत ‘एफटीए’ प्रत्यक्षात; पीयूष गोयल यांची जर्मनीत घोषणा

Piyush Goyal Announces Six Month Timeline for India Germany FTA: भारत-जर्मनी एफटीए सहा महिन्यांत प्रत्यक्षात येणार; पीयूष गोयल यांची जर्मनीत मोठी घोषणा
India Germany FTA Update Piyush Goyal Says Free Trade Agreement Will Become Operational Within Six Months

India Germany FTA Update Piyush Goyal Says Free Trade Agreement Will Become Operational Within Six Months

sakal

सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com
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बर्लिन : भारत आणि जर्मनीसह युरोपीय महासंघाने केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरते मर्यादित न राहता उद्योग, संशोधन, तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने उत्कृष्ट भविष्याची उभारणी करावी, असे आवाहन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी येथे केले. भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार करारासाठी (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट- एफटीए) तब्बल २० वर्षे लागली; आता मात्र पुढील पाच-सहा महिन्यांत हा करार प्रत्यक्षात व्यापारात उतरेल, अशी घोषणाही गोयल यांनी केली.

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