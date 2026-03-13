LPG Crisis: दररोज ७५ लाख बुकिंग; तरीही गॅस तुटवडा नाही, साठेबाजी आणि काळाबाजारावर लगाम; केंद्राने दिले कडक निर्देश

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील संकट आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संघर्षामुळे देशातील गॅस सिलिंडरबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी केंद्र सरकारने काळ्या बाजाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. देशात स्वयंपाकाच्या गॅसचे कोणतेही संकट नसल्याचे स्पष्ट केले. .पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, देशात २५८ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाची रिफायनरी क्षमता आहे. जी १००% वर चालू आहे. सीएनजी आणि पीएनजी सुरळीत आणि १००% पुरवले जात आहेत. प्रमुख शहरांमधील व्यावसायिक ग्राहकांनी पीएनजी कनेक्शन घेण्यासाठी सीजीडीशी सल्लामसलत करावी. शिवाय, सर्व पेट्रोल पंपांवर डिझेल आणि पेट्रोल उपलब्ध आहे. त्यांनी ग्राहकांना सैल पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू नये असे आवाहन केले. एका घटनेची नोंद झाली आहे आणि त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे..LPG टंचाई टाळण्यासाठी रेल्वेचा मोठा निर्णय! अन्न आता इंडक्शन कुकरवर शिजवणार; स्वयंपाकघरात ‘फ्लेमलेस’ क्रांती.सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, आम्हाला एलपीजीची चिंता आहे. पण २५,००० वितरकांकडे गॅस आहे. घाबरून खरेदी टाळा. पूर्वी दररोज पाच दशलक्ष बुकिंग होत असे. आजकाल घाबरून खरेदीमुळे पंचाहत्तर दशलक्ष किंवा त्याहून अधिक बुकिंग होत आहेत, त्यामुळे घाबरून जाऊ नका. काळाबाजार आणि साठेबाजीविरुद्ध कारवाई केली जात आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत बैठका झाल्या आहेत. त्यांनी या संदर्भात आश्वासन दिले आहे. उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत..सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, राज्यांमध्ये नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत आणि अनेक राज्ये दररोज अपडेट देत आहेत. उत्तर प्रदेशातील झाशीमध्ये एक ट्रक चोरीला गेला आणि पोलिसांनी तो जप्त केला. त्याचप्रमाणे हापूरमधील एका घरात सिलिंडर सापडले. मध्य प्रदेशातही सिलिंडर जप्त करण्यात आले. घरगुती ग्राहकांना एलपीजी पुरवठा अखंडित राहील, तसेच रुग्णालयांमध्येही होईल. देशांतर्गत उत्पादनात ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. .त्या म्हणाल्या की, ४८,००० रॉकेल टाक्या वाटप करण्यात आल्या आहेत आणि राज्यांकडून त्या वितरित केल्या जातील. कोळशाबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोळसा मंत्रालयाने एक आदेश जारी केला आहे. त्यांनी सर्वांना पॅनिक बुकिंग टाळण्याचे, रांगेत उभे राहण्याचे टाळण्याचे आणि त्यांचा पुरवठा ऑर्डर करण्याचे आवाहन केले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सेंथिल राजन म्हणाले की, काळाबाजाराचे अनेक अहवाल आले आहेत आणि डिजिटल घोटाळेबाजांकडून अफवा देखील पसरवल्या जात आहेत, त्यामुळे सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. इराण आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी काल रात्री विविध पैलूंवर चर्चा केली..Gas Shortage: हॉटेल व्यावसायिकांसाठी मोठा निर्णय! कमर्शियल सिलिंडरचा कोटा २० टक्के, पण 'यांनाच' मिळेल गॅस.त्यांनी सांगितले की, बंदरावर मोठ्या संख्येने जहाजे येत आहेत आणि आम्ही मालवाहतुकीसाठी तयार आहोत. आम्ही सर्व पक्षांना संवाद आणि राजनैतिकतेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. आम्ही ब्रिक्स सदस्यांशी देखील बोललो आहोत. आम्ही घरगुती ग्राहकांना पुरवठा करत आहोत. व्यावसायिक पुरवठा प्राधान्यावर आधारित आहे. कोणत्या जहाजांना प्राधान्य द्यायचे हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. आमचे दररोजचे बुकिंग ५० लाख आहे, आता ७० लाख झाले आहे, त्यामुळे पॅनिक बुकिंग होत आहे. त्यांनी सर्वांना विविध माध्यमातून बुकिंग करण्याचे आणि ते घरापर्यंत पोहोचू देण्याचे आवाहन केले. एलएनजी पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नाही. ७००,००० कुटुंबे तात्काळ एलपीजीवरून पीएनजीमध्ये स्थलांतरित होऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.