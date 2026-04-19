Heatwave India : देशभर उष्णतेचा कहर! विदर्भात तापमान ४४ अंशांच्या पुढे, तब्बल 'इतके' दिवस उष्णतेची लाट राहणार

Vidarbha Records Highest Temperature in the Country : देशाच्या उत्तर, मध्य आणि पूर्व भागात सध्या कडक उष्णतेची लाट सुरू असून, अनेक ठिकाणी तापमान ४० ते ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. विदर्भातील अकोला येथे आज देशातील सर्वाधिक ४४.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले, तर अमरावती, वर्धा, नागपूरसारख्या शहरांमध्येही ४२ ते ४३ अंशांपेक्षा जास्त उष्णता जाणवली. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) येत्या काही दिवसांसाठी तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला असून, दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे..पुढील काही दिवसांची परिस्थिती विदर्भ, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात २० एप्रिलपर्यंत उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता. राजस्थान आणि ओडिशात २२ एप्रिलपर्यंत तीव्र उष्णता. झारखंडमध्ये २१ एप्रिलपर्यंत कोणताही मोठा दिलासा नसण्याची शक्यता.दिल्ली-एनसीआर आणि आसपासच्या मैदानी भागांत पुढील तीन-चार दिवसांत तापमानात फारशी घट होण्याची आशा नाही..Maharashtra Weather: यंदाचा उन्हाळा ठरणार 'विरोधाभासी'! उन्हाच्या कडक चटक्यांसह सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज, आरोग्याबरोबरच शेती क्षेत्रावरही संकट...दुपारी १२ ते ४ या वेळेत बाहेर पडू नये, भरपूर पाणी प्या, हलके कपडे घाला आणि सूर्यप्रकाश टाळा, असा सल्ला हवामान विभागाने दिला आहे. जास्त आर्द्रतेमुळे ओडिशा, आंध्र प्रदेश किनारपट्टी आणि तामिळनाडूमध्ये उष्णता अधिक जाणवत आहे, कारण घाम बाष्पीभूत होत नाही..दक्षिण आणि ईशान्य भारतात दिलासा उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील हवामान थोडे सौम्य राहील. पुढील ७२ तासांत दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल) हलक्या ते मध्यम पावसामुळे तापमानात घट होऊन लोकांना दिलासा मिळू शकतो. पंजाब, उत्तर राजस्थान आणि पश्चिम हरियाणामध्ये मेघगर्जनेसह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. .उष्णतेची लाट केव्हा जाहीर करतात? आयएमडीच्या मते, जेव्हा तापमान सामान्यपेक्षा किमान ४.५ अंश सेल्सिअसने जास्त असते, तेव्हा उष्णतेची लाट जाहीर केली जाते. सध्या पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, विदर्भ, राजस्थान, ओडिशा आणि झारखंडसारख्या भागांत ही स्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भ, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड हे भाग या आठवड्यात सर्वाधिक उष्ण राहिले आहेत.