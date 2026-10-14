India Honey Exports: जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मधाची गोडी; चार महिन्यांत ६३४ कोटींची कमाई; अमेरिकेत सर्वाधिक निर्यात

लासलगाव: भारतीय नैसर्गिक मधाची जागतिक बाजारपेठेतील मागणी वाढत असून, चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत देशाने ४१ हजार ८५३ टन मधाची निर्यात केली. यातून ६३४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताने एक लाख १४ हजार ५७० टन मधाची निर्यात करून एक हजार ८३४ कोटी रुपयांची कमाई केली. वाढती जागतिक मागणी आणि मधुमक्षिकापालनाच्या विस्तारामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायाची नवी संधी उपलब्ध होत आहे.कोविडनंतर वाढलेल्या आरोग्यविषयक जागरूकतेमुळे मधाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. खाद्यपदार्थ, दैनंदिन आहार आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रात मधाचा वापर होत असल्याने भारतीय मधाला परदेशातही चांगली मागणी आहे. भारतातील विविध हवामान परिस्थिती आणि वनस्पतींच्या वैविध्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचा मध उत्पादित करण्याची संधी मिळते..निर्यातीत वाढता आलेखभारताच्या मध निर्यातमूल्यात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१९-२० मध्ये ६३३ कोटी रुपये असलेले निर्यातमूल्य २०२१-२२ मध्ये एक हजार २२१ कोटी, तर २०२२-२३ मध्ये एक हजार ६२२ कोटी रुपयांवर पोहोचले. २०२३-२४ मध्ये काहीशी घट होऊन ते एक हजार ४७० कोटी रुपये झाले. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये एक हजार ७४९ कोटी आणि २०२५-२६ मध्ये एक हजार ८३४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली..अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यातभारतीय मधासाठी अमेरिका ही प्रमुख बाजारपेठ आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, अमेरिकेसह विविध देशांत मधाची निर्यात होते. अमेरिकेतून ४९३ कोटी रुपये, संयुक्त अरब अमिरातीतून २७ कोटी, सौदी अरेबियातून २५ कोटी, बांगलादेशातून १० कोटी, लिबियातून ७.८० कोटी, कॅनडातून ६.८१ कोटी आणि पोर्तुगालमधून ६.३३ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाल्याची नोंद आहे. ..फुलोऱ्यानुसार मधाला वेगळे महत्त्वमधाचा रंग, चव, सुगंध आणि बाजारभाव हे मधमाशांनी ज्या वनस्पतींच्या फुलांमधून मकरंद गोळा केला, त्यावर अवलंबून असतात. मोहरी, सूर्यफूल, कोथिंबीर, तुळस, ओवा, लिची आणि विविध रानफुलांपासून मिळणाऱ्या मकरंदातून वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यांचा मध तयार होतो. फुलोऱ्याच्या हंगामानुसार मधमाशांच्या पेट्या स्थलांतरित केल्यास उत्पादनाची संधी वाढते. स्वच्छ संकलन, योग्य साठवण आणि गुणवत्तेचे निकष पाळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..मधुमक्षिकापालनाला चालनासातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर परिसर मधुमक्षिकापालनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथील मांघर गावाला ‘मधाचे गाव’ म्हणून ओळखले जाते. मध उत्पादन आणि प्रक्रियेसोबत ग्रामीण पर्यटनातूनही येथे रोजगारनिर्मिती होत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील चाकोरे गावाचाही मधाच्या गावांच्या उपक्रमात समावेश झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.