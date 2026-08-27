Hydrogen Train: जगातील सर्वांत शक्तिशाली हायड्रोजन रेल्वेचा नवा विक्रम; भारताच्या पहिल्या ट्रेनने ६ हजार किमी प्रवास पूर्ण

नवी दिल्ली: हायड्रोजनवर धावणाऱ्या पहिल्या रेल्वे गाडीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील महिन्यात हिरवा झेंडा दाखविला होता. ही गाडी आता रोज नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करत आहे. जगातील सर्वांत शक्तिशाली रेल्वे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या गाडीने आतापर्यंत सहा हजार किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला आहे. .Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.या हायड्रोजन गाडीला दहा डबे जोडलेले असून त्यातून दररोज अडीच हजार प्रवासी प्रवास करतात. ही गाडी हरियानातील जिंद ते सोनीपतदरम्यान धावते, तिचा वेग प्रतितास ७५ किलोमीटर एवढा आहे. ही गाडी ११० किलोमीटर प्रतितास एवढा वेग गाठू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..आजमितीस हायड्रोजन हे सर्वांत स्वच्छ इंधन म्हणून ओळखले जाते. त्याच्या ज्वलनातून मर्यादित कार्बन उत्सर्जन होते. त्याच्या वापरामुळे डिझेलवरील अवलंबित्व आपोआप संपुष्टात येणार आहे. देशातील फार कमी देशांकडे अत्याधुनिक हायड्रोजन तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. जर्मनीमध्ये सर्वप्रथम प्रवासी वाहतुकीसाठी हायड्रोजन गाडीचा प्रारंभ झाला. आता चीनमध्ये देखील ही गाडी धावताना दिसते. आता या छोट्या समूहामध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. .अमेरिका, ब्रिटन आणि दक्षिण कोरियामध्ये ही गाडी प्रारंभिक टप्प्यामध्ये आहे. जगातील बहुतांश हायड्रोजनआधारित गाड्यांमध्ये केवळ दोन ते तीन डबे जोडण्यात आले आहेत. भारतामध्ये या गाडीला दहा डबे जोडण्यात आले आहेत, त्यामुळे ही जगातील सर्वांत लांब हायड्रोजन रेल्वे म्हणून ओळखली जाते. या गाडीची प्रॉपल्शन प्रणाली ३ हजार २०० अश्वशक्ती एवढी आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.दुर्गम भागात सेवा पोचलीदेशातील ९९ टक्के रेल्वे नेटवर्कचे याआधीच विद्युतीकरण झाले असून त्यामुळे दुर्गम भागामध्ये ही सेवा पोचली आहे. अगदी काल्का ते शिमलादरम्यान देखील ही गाडी धावू लागली आहे. या रेल्वेचा एकूण आराखडा तिची अभियांत्रिकी रचना आणि तिच्यासाठी वापरण्यात आलेल्या प्रणालीचे एकत्रीकरण भारतामध्ये करण्यात आले आहे. ‘आरडीएसओ’, ‘आयसीएफ’ आणि ‘मेधा’ आदी संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.