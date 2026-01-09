लोकशाहीची सुरवात पाश्चात्य देशात नाही तर भारतातील 'या' राज्यात झाली! CM योगी आदित्यनाथांनी दिले पुराव्यांसह उत्तर

'लोकशाहीचा खरा अर्थ आणि तिची मुळे जर कोणाला जाणून घ्यायची असतील, तर त्याने भारताकडून शिकले पाहिजे. भारत केवळ जगातील सर्वात मोठी लोकशाही नसून, ती लोकशाहीची जननी (Mother of Democracy) आहे. वैशाली गणराज्य हे याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी केले.मुख्यमंत्री निवासातील सभागृहात 'हिंदुजा फाउंडेशन'द्वारे प्रकाशित ‘प्रारंभिक उत्तर भारत व इसके सिक्के’ या पुस्तकाचे विमोचन करताना ते बोलत होते. हे पुस्तक भारताचा प्राचीन इतिहास आणि लोकशाही परंपरा पुराव्यांसह जगासमोर मांडणारे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज असल्याचे त्यांनी सांगितले..पाश्चात्य दुष्प्रचाराला पुराव्यांसह उत्तरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, भारताकडे हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक वारसा आणि ऐतिहासिक एकात्मतेचे पुरावे आहेत. अनेक पाश्चात्य विद्वानांनी जाणीवपूर्वक असा प्रचार केला की भारत कधीच एकसंध देश नव्हता. मात्र, १९४७ ची फाळणी हा ब्रिटीशांच्या कटाचा परिणाम होता. प्राचीन साहित्यातील दाखले देत त्यांनी स्पष्ट केले की, उत्तरेला हिमालय आणि दक्षिणेला समुद्र यामधील सर्व भूभाग हा 'भारतवर्ष' आहे, ज्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या आजचा पाकिस्तान आणि बांगलादेश देखील समाविष्ट होता. हे पुस्तक अशा अनेक तथ्यांच्या आधारे पाश्चात्य देशांनी पसरवलेल्या खोट्या इतिहासाला चोख प्रत्युत्तर देते..नाणी: इतिहासाचा जिवंत आरसाया पुस्तकात अयोध्या, मथुरा, काशी, कौशाम्बी आणि पांचाल यांसारख्या प्राचीन जनपदांमधील तांबे, चांदी आणि मिश्र धातूंपासून बनवलेल्या नाण्यांचा सविस्तर अभ्यास मांडला आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही नाणी केवळ चलन नसून त्या काळातील भौगोलिक, व्यापारिक आणि प्रगत विज्ञानाचे पुरावे आहेत. भारताने जगाला सर्वात आधी मापन आणि वजनाची शास्त्रीय पद्धत दिली. आज आपण सोने मोजण्यासाठी वापरली जाणारी 'तोळा' आणि 'मासा' ही एकके हजारो वर्षांपासून भारतात प्रचलित आहेत, जे आपल्या प्रगत बौद्धिक परंपरेचे दर्शन घडवतात..आर्थिक समृद्धीचा गौरवशाली वारसाऐतिहासिक संदर्भांचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मौर्य साम्राज्याच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा तब्बल ४६ टक्के इतका प्रचंड होता. १५ व्या शतकापर्यंत तो २४ टक्क्यांवर होता, परंतु परकीय आक्रमकांच्या लूटमारीमुळे स्वातंत्र्यावेळी हा वाटा केवळ दोन टक्क्यांपर्यंत खाली आला. मात्र, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पुन्हा एकदा जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून प्रगतीकडे वेगाने वाटचाल करत आहे..सावित्री-सत्यवान कथेला ऐतिहासिक पुष्टीया कार्यक्रमात पुस्तकाचे लेखक प्रा. देवेंद्र हांडा यांनी एक अत्यंत रंजक माहिती दिली. ब्रिटीश म्युझियममध्ये असलेल्या एका प्राचीन नाण्यावर ‘सावित्री पुत्र जनपदस’ असे कोरलेले आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, सावित्री-सत्यवान यांची कथा ही केवळ कल्पना नसून ती सनातन इतिहासातील एक वास्तव घटना आहे. अशा अनेक ऐतिहासिक पुराव्यांमुळे प्रचलित पाश्चात्य धारणांना मोठे आव्हान मिळाले आहे..वारसा आणि विकासाचा संकल्प: मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींचा 'व्हिजन-२०४७' हा संकल्प आपल्याला आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगायला शिकवतो. अयोध्येतील भव्य राम मंदिर आणि काशी विश्वनाथ धामचा कायापालट हा याच समृद्ध वारशाच्या जतनाचे प्रतीक आहे. हिंदुजा फाउंडेशनने प्राचीन नाण्यांच्या संग्रहाद्वारे जो ऐतिहासिक ठेवा जपला आहे, तो येणाऱ्या पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल..या कार्यक्रमात पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, अशोक हिंदुजा, पी.पी. हिंदुजा आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. हिंदुजा समूहाने उत्तर प्रदेशातील गुंतवणुकीबद्दल आणि सांस्कृतिक कार्याबद्दल यावेळी सकारात्मकता व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.