Mid-Day Meal: एका तासात तब्बल ४० हजार रोट्या तयार! १ लाख मुलांसाठी तयार होतेय देशातील अत्याधुनिक किचन, पाहा काय आहे खासियत?

उत्तर प्रदेशातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि पोषण अधिक सुदृढ करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी गोरखपूर येथे 'द अक्षय पात्र फाउंडेशन'च्या रौप्य महोत्सवी (२५ व्या) वर्षानिमित्त स्थापित करण्यात आलेल्या देशातील एका अत्याधुनिक आणि भव्य केंद्रीय महा-रसोईचे (Central Mega Kitchen) अधिकृतपणे उद्घाटन केले. या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील शालेय मुलांना गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ आणि पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे..वर्ष २०१९ पासून गोरखपूरमध्ये सुरू झालेली ही मोहीम आता या हायटेक रसोईच्या माध्यमातून अधिक व्यापक आणि प्रभावी रूप धारण करत आहे. या अत्याधुनिक प्रकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:दररोज १ लाख विद्यार्थ्यांना 'पीएम पोषण' अंतर्गत लाभजवळपास २.५ एकरच्या अथांग परिसरामध्ये उभारण्यात आलेली ही सेंट्रल रसोई 'पीएम पोषण' (PM POSHAN) योजनेच्या अंतर्गत गोरखपूर आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण व शहरी भागातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमधील १ लाख विद्यार्थ्यांना दररोज गरम, संतुलित आणि पौष्टिक माध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meal) पुरवण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. ही नवीन यंत्रणा मुलांमधील कुपोषणाची समस्या कमी करून त्यांची शिक्षणाप्रती आवड वाढवण्यास अत्यंत मदत करणार आहे..१ तासात ४०,००० रोट्या; पूर्णपणे मानवी स्पर्शरहित तंत्रज्ञानया अत्याधुनिक रसोईमधील अन्न निर्मितीची संपूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक, स्वयंचलित (Automated) आणि मानवी स्पर्शरहित (Contactless) आहे.विशाल रोटी मशिन्स: या स्वयंपाकघरामध्ये उच्च क्षमतेच्या दोन अवाढव्य रोटी मशिन्स बसवण्यात आल्या आहेत. या मशिन्सची संयुक्त क्षमता प्रति तास तब्बल ४०,००0 रोट्या तयार करण्याची आहे, ज्यामुळे अत्यंत कमी वेळात मोठ्या प्रमाणावर अन्न उत्पादन सुलभ होते.हायब्रीड मॉडेल: हे स्वयंपाकघर गॅस आणि स्टीम (वाफ) आधारित 'हायब्रीड परिचालन मॉडेल'वर काम करते. यामुळे ऊर्जेची मोठी बचत होते आणि परिचालन कार्यक्षमता वाढते..Chhatrapati Sambhajinagar: बळिराजा सुखावला, खरिपाच्या पेरण्यांना वेग; अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर दमदार पावसाचे आगमन; काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित.२३ इलेक्ट्रिक वाहनांचा ताफा अन् पर्यावरणपूरक पाऊलतयार झालेले गरम भोजन वेळेत आणि सुरक्षितपणे शाळांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अक्षय पात्र फाउंडेशनने २३ अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) ताफा मैदानात उतरवला आहे. या पर्यावरणपूरक वाहनांमुळे कार्बन उत्सर्जनात (Carbon Emissions) मोठी घट होणार असून स्थानिक अन्न वितरण प्रणाली अधिक बळकट होणार आहे.याशिवाय, पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत या परिसरामध्ये पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' यंत्रणा आणि दररोज २ लाख लीटर क्षमतेचा 'सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प' (Wastewater Treatment Plant) उभारण्यात आला आहे. सौर ऊर्जेचा वापर आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या योग्य पद्धतींमुळे ही रसोई पूर्णपणे इको-फ्रेंडली ठरली आहे.या सोहळ्याला राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभागाचे संचालक, लोकप्रतिनिधी आणि अनेक गणमान्य व्यक्ती उपस्थित होत्या. उपस्थित सर्व पाहुण्यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत हा प्रकल्प उत्तर प्रदेशच्या समग्र आणि मानवी विकासात मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.