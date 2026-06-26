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Mid-Day Meal: एका तासात तब्बल ४० हजार रोट्या तयार! १ लाख मुलांसाठी तयार होतेय देशातील अत्याधुनिक किचन, पाहा काय आहे खासियत?

India’s Advanced Central Mega Kitchen Inaugurated: उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये देशातील अत्याधुनिक Central Mega Kitchen सुरू करण्यात आले असून PM POSHAN योजनेअंतर्गत दररोज 1 लाख विद्यार्थ्यांसाठी पौष्टिक Mid-Day Meal तयार होणार आहे
Mid-Day Meal

Mid-Day Meal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि पोषण अधिक सुदृढ करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी गोरखपूर येथे 'द अक्षय पात्र फाउंडेशन'च्या रौप्य महोत्सवी (२५ व्या) वर्षानिमित्त स्थापित करण्यात आलेल्या देशातील एका अत्याधुनिक आणि भव्य केंद्रीय महा-रसोईचे (Central Mega Kitchen) अधिकृतपणे उद्घाटन केले. या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील शालेय मुलांना गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ आणि पौष्टिक भोजन उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

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