ISRO Baahubali Rocket: 'शत्रूंच्या हालचालींवर सूक्ष्म नजर'; नौदलासाठीच्या वजनदार उपग्रहाचे ‘बाहुबली’ रॉकेटद्वारे प्रक्षेपण

श्रीहरीकोटा: भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) नौदलासाठी तयार केलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वांत वजनदार 'सीएमएस-०३' या ४,४१० किलोच्या दूरसंवाद उपग्रहाचे आज यशस्वी प्रक्षेपण झाले. इस्रोच्या 'बाहुबली रॉकेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लाँच व्हेइकल मार्क ३ (एलव्हीएम ३ एम ५) रॉकेटद्वारे श्रीहरिकोटातील सतीश धवन अवकाश केंद्रातून सायंकाळी ५.२६ वाजता उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला. हा उपग्रह नियोजित भूस्थिर संक्रमण कक्षेत पोहोचविण्यात आल्याची माहिती 'इस्रो'ने दिली आहे. या उपग्रहाच्या साह्याने हिंद महासागर प्रदेशात शत्रूंच्या हालचालींवर सूक्ष्म नजर ठेवता येणार आहे. 'इस्रो'चे अध्यक्ष व्ही. नारायणन म्हणाले, ''रॉकेटने दूरसंवाद उपग्रहाला आवश्यक कक्षेत यशस्वीरीत्या स्थापित केले. ४,४१० किलोग्रॅमचा उपग्रह अचूकपणे स्थापित करण्यात आला आहे.'' प्रक्षेपणानंतर 'मिशन कंट्रोल सेंटर'मधील आपल्या भाषणात त्यांनी 'एलव्हीएम-३' रॉकेटला 'बाहुबली' असे संबोधले. वजनदार आणि अधिक भार असलेला उपग्रह या रॉकेटच्या साह्याने अवकाशात पाठविण्यात आला आहे. याच रॉकेटने यापूर्वी 'चांद्रयान-३'चे प्रक्षेपण केले होते. ''या वेळी अधिक जड उपग्रह प्रक्षेपित करून पुन्हा एकदा अभिमानास्पद यश मिळवले,'' असेही त्यांनी नमूद केले..वैशिष्ट्येट्रान्सपाँडर्स : व्हॉइस, डेटा आणि व्हिडिओ लिंकसाठी विविध बँड्सवर सक्षमव्याप्ती : संपूर्ण हिंद महासागर प्रदेशात स्थिर व मजबूत सिग्नलहाय बँडविड्थ कनेक्टिव्हिटी : नौदलाच्या जहाजांपासून नियंत्रण केंद्रांपर्यंत अखंड व सुरक्षित डेटा ट्रान्सफरदीर्घकालीन कार्यक्षमता :अनेक वर्षे अवकाशात सक्रिय राहण्याची क्षमता.'सीएमएस-०३' भारताच्या समुद्री सुरक्षेच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. 'इस्रो'ने प्रक्षेपित केलेला हा उपग्रह आत्मनिर्भर भारताच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे.- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान.असा होईल फायदाजहाज, पाणबुडी, विमाने यांच्यातील आवाज, व्हिडिओ अशा माध्यमातून सुरक्षित संवादासाठी उपग्रहाचा वापर होणार आहे.लष्करी कारवायांमध्ये आणीबाणीच्या वेळी याचा उपयोग होणारदुर्गम भागासाठीही उपग्रह वापरण्यात येईल. .नारायणन पुढे म्हणाले, ''प्रायोगिक मोहिमेसह एकूण आठ 'एलव्हीएम-३' प्रक्षेपणांपैकी प्रत्येक प्रक्षेपण यशस्वी ठरले असून, १०० टक्के यश आपल्याला कायम मिळाले आहे. हा उपग्रह किमान १५ वर्षे दूरसंवाद सेवा पुरवण्यासाठी तयार करण्यात आला असून तो आत्मनिर्भर भारताचे आणखी एक उदाहरण आहे.''दरम्यान, सन २०१३ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या जी-सॅट ७ या उपग्रहाची 'सीएमएस-०३' जागा घेणार आहे. आधीच्या उपग्रहाच्या तुलनेत या उपग्रहावर अद्ययावत ट्रान्सपाँडर बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे हिंदी महासागराच्या प्रभाव क्षेत्रात संवादासाठी या उपग्रहाचा उपयोग होईल.