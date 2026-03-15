LPG Connection Rules : ...तर 'या' ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडर मिळणार नाही, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

मध्यपूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे जागतिक ऊर्जा संकटाचे सावट गडद झाले आहे. भारतातही गॅस सिलिंडर्सचा काळाबाजार आणि बेकायदेशीर साठेबाजी रोखण्यासाठी प्रशासनाने विविध शहरांमध्ये धाडी टाकण्याची मोहीम तीव्र केली आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. .पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती गॅस जोडण्यांबाबत एक नवीन आणि महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार ज्या घरांमध्ये आधीच 'पाईप्ड नॅचरल गॅस' (PNG) जोडणी उपलब्ध आहे, त्यांना आता एकाच वेळी घरगुती LPG जोडणी बाळगण्याची परवानगी मिळणार नाही. याचा अर्थ असा की, अशा ग्राहकांनी आपले LPG सिलिंडर कनेक्शन त्वरित परत करणे सरेंडर करणे अनिवार्य आहे. .मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, ज्या व्यक्तींकडे PNG कनेक्शन आहे, त्यांना यापुढे सरकारी तेल कंपन्यांकडून किंवा त्यांच्या वितरकांकडून LPG सिलिंडर पुन्हा रिफिल करून घेता येणार नाहीत. घरगुती गॅस संसाधनांचे व्यवस्थापन सुधारणे आणि वितरण व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित व कार्यक्षम करणे, या उद्देशाने ही उपाययोजना लागू करण्यात आली आहे. .सरकारच्या मते, ग्राहकांना एकाच वेळी PNG आणि LPG या दोन्ही कनेक्शन बाळगण्याची परवानगी दिल्यास गॅस पुरवठ्यात तफावत निर्माण होते, गॅसचा संभाव्य गैरवापर होऊ शकतो आणि संसाधनांची अनावश्यक पुनरावृत्ती (duplication) होते. परिणामी या निर्बंधाद्वारे ग्राहकांना केवळ एकाच पुरवठादाराकडून गॅस घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे; ज्यामुळे पुरवठा साखळीत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल..आदेश कोणासाठी ? हा आदेश प्रामुख्याने अशा ग्राहकांसाठी आहे, ज्यांच्या घरांमध्ये आधीच PNG जोडणी बसवण्यात आली आहे. त्यांच्या सोयीसाठी, मंत्रालयाने त्यांना आपले घरगुती LPG कनेक्शन लवकरात लवकर परत करण्याचा सल्ला दिला आहे; तसे न केल्यास, त्यांच्या LPG सिलिंडरचा पुरवठा खंडित केला जाईल.