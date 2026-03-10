ESMA Act : भारत सरकारने गॅस तुटवड्यामुळे लागू केला एस्मा कायदा, LPG वितरणावर राहणार नियंत्रण, साठेबाजांची खैर नाही

भारत सरकारने देशात एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळे मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम,पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूची उपलब्धता, पुरवठा आणि समतोल वितरण नियंत्रित करण्यासाठी १९५५ चा अत्यावश्यक वस्तू कायदा (ESMA Act) लागू केला आहे. या निर्णयामुळे गॅस पुरवठा नियंत्रित करणे आणि साठेबाजांवर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. घरगुती एलपीजी, पीएनजी वाहतुकीसाठी सीएनजीचा प्राधान्याने पुरवठा केला जाईल ..होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या प्रमुख मार्गांवरून होणाऱ्या शिपमेंटवर परिणाम करणाऱ्या तणावाशी संबंधित संभाव्य नॅचरल गॅस पुरवठा खंडीत होण्याच्या पार्श्वभूमी ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला..इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेसह पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धाचे परिणाम जगभरात दिसू लागले आहेत. भारताच्या ऊर्जा आणि व्यापारावर त्याचा परिणाम होण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. पश्चिम आशियातून आयात होणाऱ्या एलपीजीवर भारत मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. केंद्राने ग्राहकांना आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला आहे की परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे आणि गॅसची लगेच कोणतीही कमतरता भासणार नाही. .US-India Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करार शेतकऱ्यांना का नकोय..? आज देशव्यापी संप.परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर सोमवारी संसदेत बोलताना यांनी पश्चिम आशियातील घडामोडींचे "चिंतेचे कारण" म्हणून वर्णन केले आणि सांगितले की सरकार जागतिक पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा बाजारपेठेवरील संभाव्य परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी नमूद केले की सतत अस्थिरतेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या व्यापार, व्यावसायिक घडामोडीवर परिणाम होऊ शकतो. .एस्मा काय आहे? अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ हा भारत सरकारने नागरिकांना योग्य किमतीत आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साठेबाजी, काळाबाजार आणि कृत्रिम टंचाई रोखण्यासाठी लागू केला होता. ऐतिहासिकदृष्ट्या, साठेबाजी रोखण्यासाठी, किरकोळ महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सुरक्षित करण्यासाठी सरकारसाठी हा कायदा एक प्रमुख साधन म्हणून काम करत आहे. .कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत, केंद्र सरकारला आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी ते साठा मर्यादा लादू शकते, व्यापार पद्धतींचे नियमन करू शकते, किंमती निश्चित करू शकते आणि साठेबाजी प्रतिबंधित करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.