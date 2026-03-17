अखेर 'नंदा देवी' मोठ्या दिमाखात भारतात दाखल! तुमच्या घरातला गॅसचा प्रश्न सुटला...

देशात एलपीजी गॅसचा तुटवडा आहे. या पार्श्वभूमीवर एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय जहाज 'नंदा देवी' सुमारे ४७ हजार टन एलपीजी घेऊन गुजरातमधील वाडिनार बंदरात दाखल झालं आहे. सध्या या जहाजातील गॅस दुसऱ्या जहाजात ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच गॅसचा तुडवडा कमी होईल, अशी शक्यता आहे. .केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलपीजी कॅरिअर 'नंदा देवी' दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरणाच्या वाडिनार टर्मिनल जवळ समुद्राच्या मध्यभागी पोहोचले आहे. रात्री २ वाजताच्या सुमारास हे जहाज भारतात दाखल झालं आहे. याठिकाणीच ४७ हजार टन एलपीजी दुसऱ्या जहाजात हस्तांतरित केली जात आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गॅसचा अर्धा साठा एन्नोर बंदरावर उतरवला जाईल, तर उर्वरित साठा हल्दिया बंदराकडे पाठवला जाणार आहे..दरम्यान, मुंद्रा बंदरावर उभे असलेले 'शिवालिक' नावाचे एलपीजी कॅरिअर देखील महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या जहाजातून प्रथम मुंद्रा बंदरावर १२ हजार टन एलपीजी उतरवले जाणार आहे. त्यानंतर वाडिनारच्या मध्य समुद्रात पोहोचणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सायंकाळपर्यंत 'शिवालिक' जहाजातून देखील उर्वरित एलपीजी साठा दुसऱ्या जहाजात ट्रान्सफर केला जाणार आहे..महत्त्वाचे म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे देशातील विविध भागांमध्ये एलपीजी पुरवठा होणार असून देशातील गॅसचा तुटवडा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय इतर २२ जहाजंही स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूजमधून सुखरुप भारता येत असल्याचही भारत सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.