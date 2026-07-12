Monsoon Weakening India : देशाच्या ७० ते ८० टक्के भागांत पावसाचे ढग दिसेनात; माॅन्सून कुठे गायब झाला ? हवामान विभागाची मोठी माहिती

गेल्या काही दिवसांत देशाच्या विविध भागांत पावसाचे प्रमाण अचानक घटले आहे. ११ जुलैच्या उपग्रह छायाचित्रांनुसार, भारताच्या सुमारे ७० ते ८० टक्के भागात पावसाचे ढग दिसले नाहीत. ९ जुलैपर्यंत नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सूनने) संपूर्ण देश व्यापला असतानाही ही स्थिती निर्माण झाली आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, यामागे पश्चिम पॅसिफिक महासागरात तयार झालेले शक्तिशाली चक्रीवादळ कारणीभूत आहे. या चक्रीवादळाने बाष्पयुक्त वारे आणि ओलावा स्वतःकडे खेचल्याने भारतीय मॉन्सून तात्पुरता कमकुवत झाला आहे.. देशातील अनेक राज्यांत काही दिवसांपूर्वी मुसळधार पाऊस पडत होता. अनेक शहरांमध्ये पाणी साचणे आणि पूरस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, आता अनेक ठिकाणी आकाश निरभ्र दिसत आहे आणि पावसाने विश्रांती घेतली आहे. यामुळे मॉन्सून गायब झाला का? असा प्रश्न जनमानसात निर्माण झाला आहे..हवामान विभागाने (IMD) स्पष्ट केले की, मॉन्सून गायब झालेला किंवा संपलेला नाही. तो केवळ कमकुवत टप्प्यातून जात आहे. 'मॉन्सून ट्रफ' कमकुवत झाल्याने मध्य आणि दक्षिण भारतात पावसाची कमतरता जाणवत आहे. विभागाने आगामी काही दिवसांत या भागांत कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे..Premium|El Nino Impact on Monsoon : एल निनोमुळे मंदावलेल्या मॉन्सूनने वाढवली शेतकऱ्यांची चिंता, आता जुलैकडे आशा.यंदा मॉन्सूनची कामगिरी यंदा मॉन्सूनने ९ जुलैला संपूर्ण देश व्यापला, जो सरासरीपेक्षा एक दिवस उशिरा आहे. जूनअखेरीस ४० टक्के तूट होती, जी अलीकडच्या वर्षांतली सर्वात कमकुवत सुरुवात होती. जूनच्या शेवटच्या दिवसांत आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात चांगला पाऊस झाल्याने तूट १४ टक्क्यांवर आली. पश्चिम आणि पूर्व भारतात चांगला पाऊस झाला, तर मध्य भारतात अजूनही सरासरीपेक्षा कमी पडला आहे. .पुढील अंदाज जुलै उर्वरित काळातही अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे. शास्त्रज्ञ पॅसिफिक महासागरातील 'एल निनो' स्थितीवर नजर ठेवून आहेत. एल निनो तीव्र झाल्यास मॉन्सूनवर आणखी परिणाम होऊ शकतो. पावसाचा जोर ओसरल्याने अनेक ठिकाणी तापमान वाढण्याची शक्यता आहे..सध्या मॉन्सून पूर्णपणे संपलेला नाही. पॅसिफिक प्रणालीचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर तो पुन्हा सक्रिय होईल आणि पावसाचा जोर वाढेल, अशी आशा हवामान तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांनी सावध राहावे आणि पाणी व्यवस्थापनाची काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.