India AI Mission: भारताने केवळ AI वापरणारा नव्हे, तर AI तयार करणारा देश बनले पाहिजे : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

वेल्लोर : भारताने केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करणारा देश न राहता, स्वतःचे AI तंत्रज्ञान विकसित करणारा देश बनले पाहिजे, असे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी शनिवारी सांगितले..वेल्लोर येथील VIT विद्यापीठाच्या 41व्या दीक्षांत समारंभात त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून बोलत होत्या. VITचे कुलपती जी. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली हा समारंभ झाला. यावेळी रेखा गुप्ता यांच्या हस्ते पदवीधर विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, सरकार आणि पदवीधरांनी एकत्रितपणे काम केल्यास समाजासमोरील अनेक गंभीर समस्या सोडवता येऊ शकतात. दिल्लीतील अनुभवाचा दाखला देताना त्यांनी सांगितले की, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या समस्यांवर IITच्या संस्थांसोबत भागीदारी करून दिल्लीने उपाय शोधले आहेत. पदवी घेऊन कामाच्या क्षेत्रात प्रवेश केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनीही आपल्या शहरांसमोरील समस्या सोडवण्यासाठी आणि देशातील नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी अशाच प्रकारे योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.."केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वापरकर्ते होऊ नका, तर भारताचे स्वतःचे AI तयार करा," असे रेखा गुप्ता यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने 'इंडिया AI मिशन'च्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर, संगणकीय पायाभूत सुविधा, संरक्षण, अवकाश, ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. भारताने केवळ AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यापलीकडे जाऊन ते स्वतः विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. पदवीधर आपल्या राज्यासाठी आणि देशासाठी देऊ शकणारे हे सर्वात मोठे योगदान ठरू शकते, असेही त्या म्हणाल्या.रेखा गुप्ता यांनी विद्यार्थ्यांना अपयशाला घाबरू नका, असा सल्लाही दिला. अपयशामुळे तणाव घेण्याऐवजी त्यामागची कारणे शोधा, ती समजून घ्या आणि समस्येपासून दूर न जाता निर्धाराने त्यावर काम करा, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येकासाठी कठोर परिश्रम हाच सर्वात महत्त्वाचा मार्ग असल्याचे त्यांनी नमूद केले..देशाच्या विकासात उत्पादने आणि मालमत्ता महत्त्वाची भूमिका बजावतात; मात्र देशाची सर्वात मौल्यवान संपत्ती ही बौद्धिक भांडवल असते आणि पदवीधर विद्यार्थी त्याचे प्रतिनिधित्व करतात, असे त्या म्हणाल्या. भारताचा विकास 'मेक इन इंडिया', 'इन्व्हेस्ट इन इंडिया', 'डिझाइन इन इंडिया' आणि 'ब्रँड इन इंडिया' या दृष्टिकोनावर आधारित असला पाहिजे. भारतीय अभियंत्यांच्या गुणवत्तेची जगाने दखल घेतली आहे; आता भारतीय तंत्रज्ञानाची ताकदही जगाने अनुभवली पाहिजे, असे रेखा गुप्ता यांनी सांगितले..उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण वाढवण्याची गरजVITचे कुलपती जी. विश्वनाथन यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भारतातील उच्च शिक्षणातील एकूण प्रवेशाचे प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) सध्या सुमारे 30 टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण धोरणातून हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. या क्षेत्रात भारताने इतर आशियाई देशांशी स्पर्धा केली पाहिजे, असे ते म्हणाले.दक्षिण कोरियात उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचे प्रमाण 90 टक्के, जपानमध्ये 60 टक्के, चीनमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक, मलेशियात 40 टक्के आणि थायलंडमध्ये 45 टक्के असल्याचे विश्वनाथन यांनी सांगितले.भारतामध्ये सुमारे 1,400 विद्यापीठे, 54,000 महाविद्यालये आणि 16,000 स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था आहेत. सध्या सुमारे 4.5 कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची संयुक्त जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले..वैद्यकीय शिक्षणातील जागांची कमतरताभारतामध्ये 50 लाखांहून अधिक अभियांत्रिकीच्या जागा आहेत; मात्र वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीत देश मागे आहे, असे विश्वनाथन यांनी सांगितले.दरवर्षी सुमारे 22 लाख विद्यार्थी NEET परीक्षेला बसतात. मात्र देशभरात वैद्यकीय शिक्षणासाठी केवळ सुमारे 1.3 लाख जागा उपलब्ध आहेत. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केवळ 2,000 ते 3,000 जागा रिक्त राहतात. त्यामुळे दरवर्षी जवळपास 1 लाख भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशात जातात.यामध्ये चीनमध्ये सुमारे 23,000, रशियात 18,000, फिलिपाइन्समध्ये 15,000, किर्गिझस्तान आणि फ्रान्समध्ये प्रत्येकी 10,000, बांगलादेशात 9,000, जॉर्जियामध्ये 7,500, इटली आणि पोलंडमध्ये प्रत्येकी 5,000, तर इराण आणि नेपाळमध्ये प्रत्येकी 3,000 विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेतात, असे त्यांनी सांगितले.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दर 1,000 लोकांमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. तामिळनाडूसह दक्षिण भारतातील राज्ये हे प्रमाण पूर्ण करतात. मात्र बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये 2,000 ते 2,300 लोकांमागे एक डॉक्टर अशी स्थिती आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणात अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे विश्वनाथन यांनी अधोरेखित केले.भारतातील 840 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मिळून केवळ 1.3 लाख जागा आहेत. एका महाविद्यालयात साधारणपणे दरवर्षी 100 ते 150 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. याच्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये एका संस्थेत 400 पर्यंत, तर चीनमध्ये 800 ते 1,200 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. पुरेसे प्राध्यापक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून प्रत्येक संस्थेतील प्रवेश क्षमता 1,000 विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवल्यास भारतात 8 लाख वैद्यकीय जागा निर्माण होऊ शकतात, असे विश्वनाथन यांनी सुचवले..कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांवरून राज्यपाल-राज्य सरकारांमध्ये संघर्षकुलगुरूंच्या नियुक्त्यांवरून राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचाही विश्वनाथन यांनी उल्लेख केला. तामिळनाडूमधील 17 विद्यापीठे आणि केरळमधील 13 हून अधिक विद्यापीठांमध्ये सध्या कुलगुरूंची पदे रिक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.नुकतेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्त झालेले प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या वादाचा शिक्षण क्षेत्रावर आणि विद्यार्थ्यांच्या हितावर परिणाम होऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले.भारत एकेकाळी जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होता. मात्र रुपयाच्या मूल्यात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सहाव्या क्रमांकावर घसरला आहे, असे विश्वनाथन यांनी नमूद केले. शिक्षणाच्या माध्यमातून विकासाला चालना देत उत्पादन आणि निर्यात वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.या कार्यक्रमाला TCSचे उपाध्यक्ष आणि CTO बाबू उन्नीकृष्णन यांनीही संबोधित केले..मुख्यमंत्र्यांच्या मुलालाही मिळाली पदवीरेखा गुप्ता यांच्यासाठी हा दीक्षांत समारंभ वैयक्तिकदृष्ट्याही खास ठरला. त्यांचा मुलगा निकुंज गुप्ता यानेही याच समारंभात पदवी घेतली. मुलाला पदवी प्रमाणपत्र मिळत असताना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व्यासपीठाच्या खाली बसून अभिमानाने हा क्षण पाहताना दिसल्या.या दीक्षांत समारंभात एकूण 11,276 पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. यामध्ये 7,359 पदवी स्तरावरील आणि 3,917 पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.यापैकी 6,046 विद्यार्थ्यांनी B.Tech, 1,732 विद्यार्थ्यांनी M.Tech, 1,313 विद्यार्थ्यांनी इतर पदवी अभ्यासक्रम, तर 2,185 विद्यार्थ्यांनी M.Sc. आणि इतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. याशिवाय 781 विद्यार्थ्यांना Ph.D. आणि तीन विद्यार्थ्यांना Integrated Ph.D. पदवी प्रदान करण्यात आली.शैक्षणिक कामगिरीत अव्वल ठरलेल्या 248 विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विशेष प्रावीण्याची प्रमाणपत्रे, तर 84 विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके देण्यात आली..बॅक्टेरिओफेज आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी संशोधन केंद्राचे उद्घाटनयापूर्वी दिवसभरात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी VIT येथे बॅक्टेरिओफेज आणि संसर्गजन्य आजारांसाठी प्रगत संशोधन केंद्राचे उद्घाटन केले.या कार्यक्रमाला VITचे उपाध्यक्ष शंकर विश्वनाथन आणि सेकर विश्वनाथन, कार्यकारी संचालक जी. व्ही. सेल्वम आणि संध्या पेंटारेड्डी, सहाय्यक उपाध्यक्ष कदंबरी एस. विश्वनाथन, रमणी बालसुंदरम, कुलगुरू व्ही. एस. कांचना भास्करन, प्र-कुलगुरू पार्थसारथी मल्लिक आणि कुलसचिव टी. जयभारती यांच्यासह अधिष्ठाता, प्राध्यापक, पालक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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