CM Dhami: भारत-नेपाळ सीमेलगत पहिल्यांदाच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक, मुख्यमंत्र्यांना का दिली पारंपरिक ढाल? जाणून घ्या अर्थ

उत्तराखंड सरकारने प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत असलेल्या चंपावत जिल्ह्यातील बनबसा येथील एनएचपीसी (NHPC) संकुलात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. चंपावत जिल्ह्यात मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे..या बैठकीत डझनाहून अधिक महत्त्वाच्या विकासकामांशी संबंधित निर्णय घेण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री धामी यांनी कॅबिनेटच्या बैठका आता केवळ राजधानी डेहराडूनपुरत्या मर्यादित न ठेवता राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले..दुर्गम भागातील प्रश्न सरकारपर्यंत थेट पोहोचणारराज्य सरकारचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग दुर्गम आणि सीमावर्ती भागांपर्यंत पोहोचवणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. जिल्ह्यांमध्येच मंत्रिमंडळाची बैठक घेतल्याने स्थानिक परिस्थिती, नागरिकांच्या समस्या आणि त्या भागाच्या विकासाच्या गरजा सरकारला अधिक जवळून समजून घेता येतील.मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, कॅबिनेटच्या बैठका केवळ डेहराडूनमधील कार्यालयांपुरत्या मर्यादित न ठेवता राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत घेण्यात येतील. त्यामुळे स्थानिक प्रश्नांवर प्रत्यक्ष चर्चा करून निर्णय घेण्याची संधी मिळणार आहे..सीमावर्ती भागांच्या विकासावर भरभारत-नेपाळ सीमेवरील भागांना राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक एकात्मता आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे या भागातील रस्ते, पायाभूत सुविधा, रोजगार, पर्यटन आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारचा भर असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.बनबसा, टनकपूर आणि धारचुला यांसारख्या सीमावर्ती भागांमध्ये संपर्क व्यवस्था मजबूत करण्यासोबतच स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेही विविध उपक्रम राबवले जात आहेत..स्थानिक प्रश्नांवर घटनास्थळीच आढावाजिल्ह्यांमध्ये कॅबिनेट बैठका घेतल्यामुळे संबंधित भागातील विकासकामांचा प्रत्यक्ष आढावा घेणे शक्य होणार आहे. स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या समस्या सरकारच्या वरिष्ठ पातळीपर्यंत थेट पोहोचण्यास मदत होईल.यामुळे प्रादेशिक गरजांनुसार विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासोबतच आवश्यक त्या प्रशासकीय निर्णयांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे..‘फर्रा-छांतोली’ने मंत्रिमंडळाचा सन्मानबनबसा येथील बैठकीदरम्यान चंपावतच्या प्रसिद्ध बग्वाल परंपरेचे प्रतीक असलेल्या ‘फर्रा-छांतोली’ या पारंपरिक ढालीने मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांचा सन्मान करण्यात आला.देवीधुरा येथे दरवर्षी होणाऱ्या प्रसिद्ध बग्वाल उत्सवाशी या पारंपरिक ढालीचा संबंध आहे. बग्वाल परंपरेत दगडांपासून संरक्षण करण्यासाठी या प्रकारच्या ढालीचा वापर केला जातो..रिंगालपासून तयार होते पारंपरिक ढालफर्रा किंवा छांतोली ही हिमालयीन भागात आढळणाऱ्या रिंगाल या स्थानिक बांबूच्या पट्ट्यांपासून तयार केली जाते. तिची रचना छत्रीसारखी असून, स्थानिक कारागिरांकडून ती पारंपरिक पद्धतीने विणली जाते.मंत्रिमंडळाला ही ढाल भेट देणे हा केवळ सन्मानाचा भाग नव्हता, तर चंपावतच्या समृद्ध लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीकही ठरले. त्यामुळे प्रशासकीय बैठकीसोबतच स्थानिक संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा हा प्रसंग विशेष ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.