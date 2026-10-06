देश

CM Dhami: भारत-नेपाळ सीमेलगत पहिल्यांदाच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक, मुख्यमंत्र्यांना का दिली पारंपरिक ढाल? जाणून घ्या अर्थ

Traditional Shield Presented To CM Know Its Meaning: भारत-नेपाळ सीमेलगत पहिल्यांदाच राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; मुख्यमंत्र्यांना पारंपरिक ढाल का दिली?
Maharashtra Cabinet Meeting Held Near India Nepal Border Why Was CM Given A Traditional Shield Know The Meaning

Maharashtra Cabinet Meeting Held Near India Nepal Border Why Was CM Given A Traditional Shield Know The Meaning

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंड सरकारने प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत असलेल्या चंपावत जिल्ह्यातील बनबसा येथील एनएचपीसी (NHPC) संकुलात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. चंपावत जिल्ह्यात मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

Loading content, please wait...
India
Uttarakhand
maharashtra
Cabinet Meeting
Tibet Nepal border flood
Marathi News Esakal
www.esakal.com