Pushkar Singh Dhami : वन्यजीव हल्ल्यांवर मुख्यमंत्र्यांचा अ‍ॅक्शन मोड; ३० मिनिटांपेक्षा उशीर झाला तर वनअधिकाऱ्यांवर कारवाई!

Government Action : मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांवर तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी ३० मिनिटांचा निकष लागू करत मुख्यमंत्र्यांनी वन अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे.
CM Pushkar Singh Dhami Takes Strict Stand on Human-Wildlife Conflict

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सचिवालयात वन विभागाच्या आढावा बैठकीत मानव-वन्यजीव संघर्ष संपवण्यासाठी वन विभागासोबतच शासन-प्रशासनाच्या स्तरावरही प्रभावी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Uttarakhand
Forest department
wildlife department
Pushkar Singh Dhami
Government

