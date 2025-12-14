उत्तराखंड : मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सचिवालयात वन विभागाच्या आढावा बैठकीत मानव-वन्यजीव संघर्ष संपवण्यासाठी वन विभागासोबतच शासन-प्रशासनाच्या स्तरावरही प्रभावी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत..त्वरित मदत आणि जबाबदारी निश्चित३० मिनिटांत मदत: मुख्यमंत्र्यांनी हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे की, मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनेची माहिती मिळाल्यावर ३० मिनिटांच्या आत वन विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले पाहिजे. यासाठी संबंधित डीएफओ (DFO) आणि आरओ (RO) यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. संघर्षामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जावी..UP: सायबर गुन्हेगारांचा गड फोडला! गावाला 3 IPS अन् 300 पोलीसांचा वेढा, काय आहे ऑपरेशन टटलू?.कठोर निर्णय आणि सुरक्षा व्यवस्थापौडीच्या डीएफओला हटवण्याचे निर्देश: पौडी (Pauri) येथे मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन, पौडीच्या डीएफओला तात्काळ प्रभावाने तेथून हटवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ज्या भागांमध्ये जंगली जनावरांची भीती अधिक आहे, अशा क्षेत्रांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडण्यासाठी आणि घरी आणण्यासाठी वन विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने एस्कॉर्ट (संरक्षक तुकडी) ची व्यवस्था करावी..दीर्घकालीन उपाययोजना आणि धोरणेमानव-वन्यजीव संघर्षात एखाद्या कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, त्या कुटुंबाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू नये यासाठी उपजीविकेत सहकार्य करण्याकरिता वन विभागाने दोन आठवड्यांच्या आत धोरण (Policy) तयार करून सादर करावे. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये आवश्यक असलेली उपकरणे लवकरात लवकर (यथाशीघ्र) उपलब्ध करून दिली जावीत..मुख्यमंत्री म्हणाले की, वन्यजीवांपासून लोकांचे जीवन वाचवणे ही आपली पहिली जबाबदारी आहे. यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर विशेष लक्ष द्यावे.जंगली जनावरे मानवी वस्तीत येऊ नयेत, यासाठी स्थायी तोडग्यावर (Permanent Solution) विशेष लक्ष द्यावे. वन्यजीवांच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून सतत निगराणी ठेवावी, तसेच ग्रामस्थांशी आपला संवाद अधिक मजबूत ठेवावा. मुलांना आणि महिलांना वन्यजीवांच्या अस्तित्वाबद्दल विशेषतः जागरूक केले जावे. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी वस्त्यांच्या आसपासची झाडीझुडपे विशेष मोहीम राबवून साफ करण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.