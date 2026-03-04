Kaiga Nuclear Power Plant : 'कैगा'मुळे 2,280 मेगावॅट वीज अन् स्थानिकांना हजारो नोकऱ्या! अणुऊर्जेत भारत आता पूर्णपणे 'स्वदेशी'; काय आहे 2047 चा मास्टर प्लॅन?

बंगळूर : भारत अणुऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी आणि संचालनात पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्रीचा (Kaiga Nuclear Power Plant Units 5 and 6 details) अवलंब करून अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पूर्ण स्वावलंबी बनला आहे, अशी माहिती अणुभौतिक शास्त्रज्ञ डॉ. अजित कुमार मोहंती यांनी सांगितले. ते कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प येथे युनिट ५ आणि ६ च्या पहिल्या काँक्रिटीकरण (एफपीसी) कामाच्या उद्घाटनानंतर बोलत होते..भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष तसेच अणुऊर्जा विभागाचे सचिव असलेले डॉ. मोहंती यांनी सांगितले की, देशाने २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. त्यापैकी ५४ गिगावॅट निर्मितीची जबाबदारी न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआयएल) या संस्थेकडे आहे..कैगा येथे उभारण्यात येत असलेली युनिट-५ आणि युनिट-६ ही अत्याधुनिक ७०० मेगावॅट क्षमतेची ‘प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिॲक्टर’ (पीएचडब्ल्यूआर) मॉडेल्स असून, ती जगातील सर्वाधिक सुरक्षित प्लांट्सपैकी एक मानली जातात. या युनिट्स पूर्ण झाल्यानंतर कैगाची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता सध्याच्या ८८० मेगावॅटवरून २,२८० मेगावॅटपर्यंत वाढणार आहे. सरकारने आतापर्यंत १,३३,८७६ दशलक्ष युनिटस हरित ऊर्जा निर्मिती करून सुमारे १,०८० लाख टन कार्बन उत्सर्जन रोखण्यात यश मिळविले आहे..Trimbakeshwar Temple Assault : भाविकाने ड्रग्ज घेतले हे ठरविणारे तुम्ही कोण? त्र्यंबकेश्वर मारहाणीवर मंत्री गिरीश महाजन संतप्त; नेमका काय प्रकार?.स्थानिकांना रोजगार१,२९८ नियमित कर्मचाऱ्यांपैकी ८०५ जण कन्नडिग असून, त्यातील ४०७ जण कारवार (उत्तर कन्नड) जिल्ह्यातील आहेत. भरती परीक्षेसाठी ३,००० जणांनी मोफत प्रशिक्षणासाठी अर्ज केला होता; मात्र केवळ १३० ते १८० उमेदवार उपस्थित राहिले. जिल्ह्यात हाय-टेक परीक्षा केंद्रांचा अभाव ही भरती प्रक्रियेसमोरील अडचण असल्याचेही नमूद केले..सीएसआरद्वारे विकासकामेप्रकल्पाकडून कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर) शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी दरवर्षी १२ कोटींहून अधिक निधी खर्च केला जात आहे. आतापर्यंत ३० शाळा, १५ कम्युनिटी हॉल आणि दोन रुग्णालयांच्या इमारती उभारल्या आहेत. तसेच परिसरातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अतिथी शिक्षकांचीही नियुक्ती केली जात आहे. अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘शांती’ विधेयक सादर केले आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमास भारत सरकारचे अणुऊर्जा महामंडळाचे (एनपीसीआयएल) अध्यक्ष भुवन चंद्र पाठक, सहसंचालक बी. विनोद कुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Mumbai-Goa Highway Accident : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर.कर्नाटकाला ५० टक्के वीजनवीन युनिट्समधून निर्माण होणाऱ्या विजेपैकी ५० टक्के वीज कर्नाटकला दिली जाईल. याशिवाय केवळ १००-२०० एकर जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या ५५ मेगावॅट क्षमतेच्या लहान आकाराची मॉड्युलर पद्धतीने तयार केलेली अणुभट्टी तथा ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर’ (एसएमआर) उभारण्याची योजना असल्याचेही डॉ. मोहंती यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.