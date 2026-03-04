देश

Kaiga Nuclear Power Plant : 'कैगा'मुळे 2,280 मेगावॅट वीज अन् स्थानिकांना हजारो नोकऱ्या! अणुऊर्जेत भारत आता पूर्णपणे 'स्वदेशी'; काय आहे 2047 चा मास्टर प्लॅन?

India Achieves Self-Reliance in Nuclear Energy Sector : कैगा अणुऊर्जा प्रकल्पात ७०० मेगावॅट क्षमतेची युनिट ५ व ६ उभारली जात असून भारताने २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
Kaiga Nuclear Power Plant

Kaiga Nuclear Power Plant

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बंगळूर : भारत अणुऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी आणि संचालनात पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्रीचा (Kaiga Nuclear Power Plant Units 5 and 6 details) अवलंब करून अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात पूर्ण स्वावलंबी बनला आहे, अशी माहिती अणुभौतिक शास्त्रज्ञ डॉ. अजित कुमार मोहंती यांनी सांगितले. ते कैगा अणुऊर्जा प्रकल्प येथे युनिट ५ आणि ६ च्या पहिल्या काँक्रिटीकरण (एफपीसी) कामाच्या उद्‍घाटनानंतर बोलत होते.

Loading content, please wait...
India
Karnataka
power lines
power crisis
nuclear
Government

Related Stories

No stories found.