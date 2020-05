कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येबाबत भारत,चीनलाही पुढच्या १-२ दिवसांत मागे टाकेल?

नवी दिल्ली - कोरोनाचा फैलाव आटोक्यात येण्याची चिन्हे नसून आता तर कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येबाबत भारत, चीनलाही मागे टाकेल अशी भीती वर्तविण्यात येत आहे. देशात गेल्या २४ तासांत आणखी ३६०४ कोरोनाग्रस्त आढळले असून ८७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप देशात कोरोनाचा मृत्यूदर आजही सर्वांत कमी असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डाॅ. हर्षवर्धन यांनी आज पुन्हा अधोरेखित केले. लाॅकडाउनमधून एक एक क्षेत्र वगळताना देशातील लोकसंख्येची घनता पाहता कोरोनाचा मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता आरोग्य मंत्रालयाने वर्तविली आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा जगात अमेरिका, स्पेन, ब्रिटन,, रशिया, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझील, तुर्कस्तान व इराण हे सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त देश आहेत. चीन या पहिल्या दहा देशांच्या यादीतून कधीच बाहेर पडला असून, सध्या तो रूग्णसंख्येबाबत जगात ११ व्या क्रमांकावर आहे. मे महिन्यात भारतातील रूग्णसंख्या ज्या झपाट्याने वाढली त्यानंतर लगेचच म्हणजे १२ व्या क्रमांकावर भारत आहे. देशात सध्या रोज १ लाख चाचण्या केल्या जातात. मात्र १३५ कोटींच्या देशासाठी या गतीने चाचण्या होत राहिल्यास साऱ्या नागरिकांच्या चाचण्या होण्यासाठी ३७ वर्षे लागतील असे स्पष्ट गणित आहे. त्यादृष्टीने चाचण्या वाढविण्याचे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे. भारतातील सध्याची रूग्णसंख्या ७०, ७५६ आहे व चीनची अधिकृत आकडेवारी ८२,९१८ आहे. यात चीनमध्ये रूग्णसंख्येवर नियंत्रण मिळविल्याचे दिसत आहे तर भारतात आता कोरोना संक्रमणाचा वेग अतिशय तीव्र झाला आहे. रोज किमान तीन हजारांची वाढ होण्याचा कल कायम राहिला तर, पुढच्या १-२ दिवसांत भारत रूग्णसंख्येबाबत चीनलाही मागे टाकण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

