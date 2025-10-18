Pok News: पाकिस्तानच्या दडपशाहीमुळे काश्मीरमध्ये आंदोलन पेटले, भारताची जोरदार टीका

नवी दिल्ली: पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलन पाकिस्तानच्या दडपशाहीमुळे पेटले असून, तेथील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासाठी पाकिस्तान जबाबदार आहे, असा प्रहार भारताने केला आहे. तसेच बांगलादेशातील चटगाव भागात अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसा हे तेथील हंगामी सरकारचे अपयश असल्याच्या कानपिचक्याही भारताने दिल्या आहेत. .परराष्ट्र मंत्रालयाच्या साप्ताहिक वार्तालापादरम्यान प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानसह विविध मुद्द्यांवर भारताची भूमिका स्पष्ट केली. पाकव्याप्त काश्मीरमधील हिंसक आंदोलनामध्ये १२ हून अधिक जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. .त्यावर बोलताना प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, की व्याप्त काश्मीरमधील हिंसक आंदोलनाच्या आणि त्यात पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी निष्पाप नागरिकांवर केलेल्या अत्याचारांचाही समावेश आहे. .हे आंदोलन म्हणजे पाकिस्तानची दडपशाही आणि या भागातील साधनसंपत्तीची होणारी लूट याचा परिणाम आहे. पाकव्याप्त काश्मीरवर पाकिस्तानचा बेकायदा ताबा आहे. तेथील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासाठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरविले जावे. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचा पुनरुच्चारही जयस्वाल यांनी केला..बांगलादेशातील चटगाव भागात अल्पसंख्यांविरोधातील हिंसाचारावरून सरकारने भारतावर केलेल्या आरोपांचा रणधीर जयस्वाल यांनी समाचार घेतला. ते म्हणाले, की बांगलादेशकडून आलेली वक्तव्ये निराधार असून भारताला मान्य होणारी नाहीत. हंगामी सरकार कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यात अपयशी आहे. .या अपयशानंतर इतरांवर दोषारोप करण्याऐवजी त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे आणि हिंसेला दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असा सल्ला जयस्वाल यांनी दिला. तालिबान सरकारचे परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी यांच्या भारत दौऱ्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने दिलेल्या सवलतीचा जयस्वाल यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले, की सुरक्षा समितीने ९ ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीसाठी अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्याच्या दौऱ्याला परवानगी दिली होती..ट्रम्प-मोदी चर्चा नाहीरशियाकडून भारत इंधन आयात थांबविणार असल्याच्या अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टिप्पणीवर बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात चर्चा झाल्याचा इन्कार केला. ते म्हणाले की, अमेरिकेकडून आलेल्या टिपणीबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जारी केले आहे. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात काल दूरध्वनीवरून कोणतीही बातचित झालेली नाही, असेही सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.