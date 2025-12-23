India Qatar Partnership : भारत–कतार सांस्कृतिक नात्याला बळ; NMACC आणि कतार म्युझियम्सचा महत्त्वपूर्ण करार!

कतार : कतार म्युझियम्स आणि मुंबईतील निता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) यांच्यात शैक्षणिक क्षेत्रात एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. २१ डिसेंबर २०२५ रोजी दोहा येथे झालेल्या एका विशेष कार्यक्रमात कतार म्युझियम्सच्या अध्यक्षा शेखा अल मायासा बिंत हमाद बिन कलिफा अल थानी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालिका ईशा अंबानी यांनी या पाच वर्षांच्या धोरणात्मक भागीदारीवर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे भारत आणि कतार या दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संबंध अधिक दृढ होणार आहेत..या भागीदारीचा मुख्य उद्देश मुलांसाठी 'म्युझियम-इन-रेसिडेन्स' नावाचे नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम सुरू करणे हा आहे. याद्वारे म्युझियममधील प्रदर्शनांचा आणि तिथल्या साधनांचा वापर करून मुलांना खेळता खेळता शिक्षण दिले जाईल. कतारमधील 'दादू' या प्रसिद्ध चिल्ड्रन्स म्युझियमचे तज्ज्ञ या उपक्रमात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. हे तज्ज्ञ भारतातील शिक्षकांना आणि स्वयंसेवकांना नवीन शैक्षणिक पद्धतींचे प्रशिक्षण देतील, जेणेकरून वर्गातील शिक्षण अधिक कल्पक आणि आनंददायी होऊ शकेल..Richest Temples India: भारतातील सर्वात श्रीमंत देवस्थान...कोणाकडे किती संपत्ती? पाहा एका क्लिकवर .भारतात हा उपक्रम राबवण्यासाठी निता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर रिलायन्स फाउंडेशनच्या मदतीने काम करणार आहे. हे कार्यक्रम केवळ मोठ्या शहरांपुरते मर्यादित न राहता भारतातील ग्रामीण आणि गरजू भागांतील शाळा, अंगणवाड्या आणि कम्युनिटी सेंटर्सपर्यंत पोहोचवले जातील. प्रामुख्याने ३ ते ७ वयोगटातील मुलांसाठी 'लाईट अटेलियर' सारखे विशेष उपक्रम राबवले जातील, ज्यामुळे मुलांमध्ये लहानपणापासूनच कल्पनाशक्ती आणि शोधवृत्ती वाढीस लागेल..ईशा अंबानी यांनी यावेळी सांगितले की, मुलांच्या शिक्षणावर आधारित या उपक्रमासाठी कतार म्युझियम्स आणि त्यांच्या प्रमुख शेखा अल मयासा यांच्यासोबत काम करताना आम्हाला आनंद होत आहे. एनएमएसीसीच्या माध्यमातून जगातील चांगल्या कल्पना भारतात आणणे, तसेच भारताची संस्कृती जगासमोर मांडणे आणि मुलांसाठी चांगले शैक्षणिक अनुभव तयार करणे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. कला आणि संस्कृतीतून कल्पनाशक्ती वाढते, तर शिक्षणामुळे मुलांच्या क्षमतेला दिशा मिळते, असा आमचा विश्वास आहे..तर शेखा अल मायासा यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना म्हटले की, या सहकार्यामुळे नवीन पिढी अधिक आत्मविश्वासू आणि संवेदनशील बनेल. हा करार म्हणजे कतार आणि भारत यांच्यातील वर्षानुवर्षांच्या सांस्कृतिक मैत्रीचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.