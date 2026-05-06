Muskmelon: भारतातील 'खरबूज राजधानी'! चीन आणि तुर्कीनंतर जगात भारताचा डंका, वाचा उन्हाळ्यात खरबूज खाण्याचे फायदे

उन्हाळ्याच्या कडाक्यात शरीराला थंडावा देणारे आणि पाण्याचे प्रमाण भरपूर असलेले फळ म्हणजे खरबूज. चवीला गोड आणि रसाळ असलेल्या या फळाच्या उत्पादनात भारत जगात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील एका राज्याने या फळाच्या उत्पादनात आघाडी घेतली असून, येथील खरबूज चवीला इतके उत्कृष्ट असते की लोक काश्मिरी सफरचंदाची चवही विसरून जातात..उत्तर प्रदेश: देशातील नंबर १ उत्पादकभारतात खरबूजाचे सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्यात होते. आकडेवारीनुसार वर्ष २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेशने ६१७.४८० टन खरबूजाचे उत्पादन केले, जे २०२३ च्या तुलनेत (६०८.४७७ टन) अधिक आहे.उत्तर प्रदेशनंतर आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांचा क्रमांक लागतो..जगात भारताचे स्थानखरबूज उत्पादनाच्या जागतिक यादीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.प्रथम: चीनद्वितीय: तुर्कीतृतीय: भारत.उत्तर प्रदेशच आघाडीवर का?उत्तर प्रदेशात खरबूजाचे इतके मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होण्यामागे काही नैसर्गिक आणि तांत्रिक कारणे आहेत. गंगा-यमुना नद्यांच्या खोऱ्यातील गाळाची सुपीक जमीन (Alluvial Soil) या पिकासाठी अत्यंत पोषक आहे.खरबूजासाठी २५ ते ३५ डिग्री सेल्सिअस तापमान आवश्यक असते. उत्तर प्रदेशातील उष्ण आणि कोरडे हवामान या पिकासाठी वरदान ठरते. येथील पिढ्यानपिढ्या शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे खरबूज लागवडीचे पारंपारिक आणि प्रगत ज्ञान आहे..उन्हाळ्यात खरबूज खाण्याचे फायदेबऱ्याच लोकांना खरबूजाचा वास आवडत नाही, पण त्याचे आरोग्यदायी फायदे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.डिहायड्रेशनपासून बचाव होतो कारण यात पाण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी टिकून राहते. यात व्हिटॅमिन ए आणि सी सारखे पोषक घटक असल्यामुळे डोळे आणि त्वचेसाठी हे फळ उत्तम आहे.जर तुम्हाला फळ कापून खायला आवडत नसेल, तर तुम्ही त्याचा रस (Juice) किंवा 'मिल्कशेक' करूनही घेऊ शकता.या कडक उन्हात जेव्हा तुम्ही थंडगार खरबूजाचा आनंद घ्याल, तेव्हा त्यामागे उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे मोठे कष्ट आहेत हे नक्की आठवेल.