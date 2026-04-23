West Bengal Voting : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पश्चिम बंगाल-तामिळनाडूत विक्रमी मतदान, निवडणूक आयोगाचा मतदारांना सलाम

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये विक्रमी मतदानाची नोंद झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी याबाबत माहिती देत या दोन्ही राज्यांतील मतदारांचे कौतुक केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या विविध जनजागृती मोहिमांचा हा सकारात्मक परिणाम असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. .निवडणूक आयोगाचा मतदारांना सलामज्ञानेश कुमार म्हणाले, "स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत सर्वाधिक मतदान पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत झालं आहे. भारतीय निवडणूक आयोग या दोन्ही राज्यांतील प्रत्येक मतदाराला सलाम करतो." लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा वाढता सहभाग हा देशासाठी अत्यंत सकारात्मक संकेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. .किती झालं मतदान?तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी एकाच टप्प्यात मतदान पार पडले. तर पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होत असून, पहिल्या टप्प्यातील मतदान आज पूर्ण झाले. तामिळनाडूत सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत मतदान झाले. सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ८४.६९% मतदान नोंदवले गेले असून अंतिम आकडा ९०% किंवा त्याहून अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.तर पश्चिम बंगालमध्ये सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ९१.७८% मतदान झाले असून अंतिम टक्केवारी ९५% च्या पुढे जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. निवडणूक आयोगाकडून अंतिम आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही...महिलांचा उत्स्फूर्त सहभागतामिळनाडूत पुरुषांचे मतदान ८३.५७% इतके झाले तर महिलांचे मतदान ८५.७६%, तृतीयपंथी मतदान ६०.४९% इतके झाले तर पश्चिम बंगालमध्ये पुरुष मतदान ९०.९२%, महिला मतदान ९२.६९%, तृतीयपंथी मतदान ५६.७९% इतके झाले.दोन्ही राज्यांमध्ये महिलांनी पुरुषांपेक्षा अधिक मतदान करून लोकशाहीतील आपला प्रभावी सहभाग दाखवून दिला आहे..राजकीय समीकरणांवर परिणाम?वाढलेल्या मतदानामुळे मतदारांच्या मनातील नेमका कल काय आहे, याचा अंदाज बांधणे राजकीय तज्ज्ञांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. मोठ्या प्रमाणात मतदान हे सत्तांतराचे संकेत असू शकतात, तर काही वेळा विद्यमान सरकारवरील विश्वासही दर्शवू शकते. त्यामुळे निकालांबाबत उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.