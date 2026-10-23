India UN Report: ‘डी-कंपनी’ ही भारतातील टोळी नाही; भारताची स्पष्टोक्ती, ‘यूएन’च्या वृत्तअहवालावर खरमरीत टीका

न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रांच्या वृत्तअहवालामध्ये दहशतवादी दाऊद इब्राहिम याच्या ‘डी-कंपनी’चा उल्लेख ‘भारतातील गुन्हेगारी टोळी’ असा केल्याबद्दल भारत सरकारने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. वृत्तअहवालातील माहिती अत्यंत चुकीची असून अशा प्रकारची अविश्वासार्ह माहिती प्रसिद्ध केल्याने संयुक्त राष्ट्रांचीच हानी होत असल्याचा इशारा भारताने दिला आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.संयुक्त राष्ट्रांच्या एका समितीसमोर बोलताना भारताचे राजनैतिक अधिकारी रघू पुरी यांनी वृत्तअहवालातील माहितीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दहशतवादाच्या परिस्थितीतील मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्य या विषयावर बेन सोल यांनी हा वृत्तअहवाल लिहिला आहे..‘‘चुकीची माहिती असलेला हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याबाबत कोणालाही जबाबदार ठरविण्यात आलेले नाही, हे अस्वीकारार्ह आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना आता त्यांच्यावर अशाप्रकारच्या माहितीचा दबाव आणला जात आहे,’’ असे म्हणत पुरी यांनी अहवालातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या..दरम्यान, वृत्तअहवाल लिहणाऱ्या बेन सोल या पत्रकाराला मिळणाऱ्या निधीच्या स्रोतांवरूनही टीका होत आहे. या वर्षी मे महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या अहवालात, सोल यांना चीनकडून दीड लाख डॉलरचा निधी मिळाल्याचा उल्लेख केला होता..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...भारताने दिली वास्तव माहितीअहवालातील त्रुटी समोर आणतानाच रघू पुरी यांनी वास्तव माहितीही सर्वासमोर मांडली. ‘‘२००३ मध्ये दहशतवादी म्हणून नोंद होण्यापूर्वीच दाऊद हा भारतातून फरार झाला होता. भारताच्या बाहेर असतानाच्या काळात त्याचा ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदाशी संपर्क झाला. दाऊद अद्यापही फरार असून ओसामाला ज्या देशात ठार मारले, त्याच देशात तो रहात आहे,’’ असे म्हणत पुरी यांनी पाकिस्तानकडे अंगुलीनिर्देश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.