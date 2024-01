India-China Relation: "भारताचे चीनसोबतचे संबंध ठीक नाहीत"; परराष्ट्र मंत्रालयाचा मोठा खुलासा

नवी दिल्ली : भारताचे शेजारील राष्ट्र चीनसोबतचे संबंध ठीक नाहीत, असा खुलासा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं केला आहे. यामुळं सीमावादावरुन अद्यापही चीन-भारत संबंध ताणलेले आहेत यावर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे. खुद्द परराष्ट्र मंत्रालयानं ही जाहीर कबुली दिल्यानं याचे राजकीय पडसाद काय उमटतात हे पहावं लागेल. (India relationship with China not normal says MEA spokesperson Randhir Jaiswal)