कोरोनाचा स्फोट; २४ तासांत आढळले एक लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण

कोराना महामारीच्या दुसऱ्या लाटीचा प्रादुर्भाव दिवसागणिक वाढतच चालला आहे. दररोज वाढणारे कोरोना रुग्ण नवनवे विक्रम करत आहे. आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारी कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीनं एक लाखांचा टप्पा पार केला आहे. कोरोना महामारी भारताता आल्यानंतरची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ होती. गतवर्षी एका दिवसातील कोरोना रुग्णांची संख्या 97,894 इथपर्यंत पोहचली होती. मात्र, दुसऱ्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्तच वेगानं होत आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, तामिळनाडू, मध्यप्रदेशसारख्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगानं पसरत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट आलेली आहे.

आरोग्य मंत्रालयानं सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २४ तासांत एक लाख ३ हजार ५५८ नवीन कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. भारतातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ आहे. गेल्या २४ तासांत ५३ हजार ८४७ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर ४७८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात कोरोना रुग्णांची संख्या एक कोटी २५ लाख ८९ हजार ६७ इतकी झाली आहे. तर आतापर्यंत एक कोटी १६ लाख ८२ हजार १३६ जणांनी कोरोनावर मात केली. देशभरात सध्या सात लाख ४१ हजार ३० रुग्ण उपचाराधीन आहेत. तर एक लाख ६५ हजार १०१ रुग्णांचा मृत्यू झालाय.

India reports 1,03,558 new #COVID19 cases, 52,847 discharges, and 478 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,25,89,067

Total recoveries: 1,16,82,136

Active cases: 7,41,830

Death toll: 1,65,101

Total vaccination: 7,91,05,163 pic.twitter.com/Kg4rAhfdgE

— ANI (@ANI) April 5, 2021