चिंताजनक! देशात 24 तासांत 14,199 रुग्ण आढळले; निम्मे महाराष्ट्रात

नवी दिल्ली- देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. गेल्या 24 तासात 14,199 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत. 9,695 जणांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. गेल्या 24 तासात 83 रुग्णांचा कोरोना विषाणूने बळी घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. कोरोना विषाणू आपले हातपाय पुन्हा पसरत असल्याचं दिसून येत आहे.

India reports 14,199 new #COVID19 cases, 9,695 discharges, and 83 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1,10,05,850 झाली आहे. दुसरीकडे आतापर्यंत 1,06,99,410 लोकांनी कोरोनावर मात केली असून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे 1,56,385 लोकांचा जीव गेला आहे. देशात सध्या कोरोनाचे 1,50,055 सक्रिय रुग्ण आहेत. देशात 16 जानेवारीला लसीकरण मोहिम हाती घेण्यात आली होती. आतापर्यंत 1,11,16,854 लोकांना कोरोनाचा डोस देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सचा समावेश आहे.

#Maharashtra: 1,176 new COVID-19 cases and 6 deaths reported in last 24 hours in Pune district, as per Health Department, Pune Zilha Parishad

The death toll rises to 9,183; total positive cases stand at 3,98,607. Total active cases in the district are 7,355.

