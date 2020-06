देशात कोरोनाचा कहर; २४ तासात २००३ रुग्णांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाने थैमान घातले असून गेल्या २४ तासात भारतात २ हजार ३ जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. त्याचबरोबर देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या आता ३ लाख ५४ हजार ६५ वर पोहचली आहे. याबाबत एएनआयने वृत्त दिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

२४ तासांत देशभरात कोरोनाचे तब्बल १० हजार ९७४ रुग्ण वाढले असून, देशातील एकूण ३ लाख ५४ हजार ६५ करोनाबाधित रुग्णांपैकी सध्या १ लाख ५५ हजार २२७ जणांवर उपचार सुरू आहेत. तर आतापर्यंत १ लाख ८६ हजार ९३५ जणांना उपचारानंतर रुग्णलायतू सुट्टी देण्यात आली आहे. तर, आतापर्यंत कोरोनामुळे देशभरात ११ हजार ९०३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्रिय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे.

-------------

लॉकडाऊनच्या काळात तुम्हीही काढू शकता पैसै; कसे ते घ्या जाणून

--------------

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा दस का दम; दहाव्या दिवशीही वाढले दर

--------------

अभिमानास्पद! 'Black live Matter'आंदोलनाचे नेतृत्व एका भारतीय-अमेरिकन महिलेच्या हाती

---------------

2003 deaths and 10,974 new #COVID19 cases in the last 24 hours. The total number of positive cases in the country now stands 3,54,065 at including 1,55,227 active cases, 1,86,935 cured/discharged/migrated and 11903 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/tZM4EIZCfM

— ANI (@ANI) June 17, 2020