धडकी भरवणारी वाढ! गेल्या २४ तासांत आढळले २५,३२० नवे कोरोना रुग्ण

देशाला कोरोना महामारीचा पडलेला विळखा आणखी घट्ट होताना दिसत आहे. दिवसागणिक कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. गेल्या पाच दिवसांत सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त नवी रुग्ण सापडले आहेत. महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू या सहा राज्यांत ८५ टक्के नवे रुग्ण आहेत. आरोग्य मंत्रालयानं रविवारी सकाळी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या एक कोटी १३ लाख ५९ हजार ४८ इतकी झाली आहे.

कोरोनामुळे देशातील परिस्थिती दिवसागणिक गंभीर होत आहे. गेल्या २४ तासांत रुग्णसंख्येत वाढ झाली असून चिंता वाढवणारी आकडेवारी पुन्हा एकदा समोर आली आहे. आरोग्य मंत्रालयानं दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, रविवारी देशात २५ हजार ३२० कोरोनाचे नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर गेल्या २४ तासांस १६१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. २४ तासांत देशात १६ हजार ६३७ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. रविवारी वाढलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येमुळे एकूण रुग्णांची संख्या एक कोटी १३ लाख ५९ हजार ४८ इतकी झाली आहे.

India reports 25,320 new #COVID19 cases, 16,637 recoveries, and 161 deaths in the last 24 hours

आतापर्यंत एक कोटी ९ लाख८९ हजार ८९७ रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर सध्या दोन लाख १० हजार ५४४ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तर आतापर्यंत एक लाख ५८ हजार ६०७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आयसीएमआरनं दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या २४ तासांत ८ लाख ६४ हजार ३६८ कोरोना चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत.

A total of 22,67,03,641 samples tested for #COVID19 up to 13th March 2021. Of these, 8,64,368 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/I9VIBW7Tb1

