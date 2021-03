कोरोना फोफावतोय! ११४ दिवसानंतर देशात रेकॉर्डब्रेक रुग्णवाढ

देशात करोना महामारीनं गंभीर स्वरूप धारण केले असून ११४ दिवसानंतर रेकॉर्डब्रेक रुग्णांची वाढ झाली आहे. मागील २४ तासांत देशांमध्ये ४३ हजार ८४६ नवीन रुग्णांची वाढ झाली आहे. त्याशिवाय मागील २४ तासांत १९७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना महामारीनं पुन्हा एकदा आपले पाय पसरण्यास सुरुवात केले आहेत. नागरिकांच्या बेजबाबदार वागणूकीमुळे कोरोना महामारी पोफावत आहे.

रविवारी सकाळी आरोग्य मंत्रालयानं देशातील कोरोना आकडेवारीची माहिती दिली. त्यानुसार, गेल्या २४ तासलांत २२ हजार ९५६ रुग्णांनी कोरोना विषाणूवर मात केली आहे. उपचार घेत असलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या तीन लाखांच्या पुढे गेली आहे. रविवारी वाढलेल्या नवीन रुग्णांमुळे देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या तीन लाख ९ हजार ८७ इतकी झाली आहे. तर आथापर्यंत एक लाख ५९ हजार ७५५ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या एक कोटी १५ लाख ९९ हजार १३० इतकी झाली आहे.

India reports 43,846 new COVID19 cases, 22,956 recoveries and 197 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,15,99,130

Total recoveries: 1,11,30,288

Active cases: 3,09,087

Death toll: 1,59,755

Total vaccination: 4,46,03,841 pic.twitter.com/wchJknzDcJ

— ANI (@ANI) March 21, 2021