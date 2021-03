कोरोनाची धडकी भरवणारी आकडेवारी, पाच महिन्यातील  सर्वाधिक वाढ

वर्षभरापूर्वी कोरोना महामारीचं देशात आगमन झालं होतं. कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी गतवर्षी २२ मार्च २००० रोजी देशात जनता कर्फ्यू लावण्यात आला होता. पण आज वर्षभरानंतरही देशात कोरोना रुग्णांची संख्या थांबवण्याची चिन्हे दिसत नाही. देशात दिवसागणिक कोरोना रुग्णांमध्ये झपाट्यानं वाढ होत आहे. महाराष्ट्र, पंजाब आणि मध्यप्रदेश सारख्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. त्यामुळे काही शहरांमध्ये लॉकडाउनही लावण्यात आला आहे.

देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक नवनवीन विक्रम प्रस्थापीत करत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रायलानं सोमवारी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत देशांमध्ये ४६ हजार ९५१ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. मागील पाच महिन्यातील ही सर्वात मोठी वाढ ठरली. तसेच कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या आकडेवारीनेही चिंता वाढवली आहे. २४ तासांत देशात २१२ पेक्षा जास्त कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

पाच महिन्यातील सर्वात मोठी वाढ -

कोरोनाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मागील २४ तासांत देशात 46,951 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यासोबतच देशातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या एक कोटी १६ लाख ४६ हजार ८१ इतकी झाली आहे. ५ नोव्हेंबर २००० रोजी देशात ४७ हजार कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यानंतर पाच महिन्यानंतर ही आकडेवारी मागे पडली आहे. मागील २४ तासांत कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या रुग्णांची संख्या २१२ इतकी झाली आहे. त्यासोबतच एकूण मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या एक लाख ५९ हजार ९६७ इतकी झाली आहे.

India reports 46,951 new #COVID19 cases, 21,180 recoveries and 212 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

Total cases: 1,16,46,081

Total recoveries: 1,11,51,468

Active cases: 3,34,646

Death toll: 1,59,967

Total vaccination: 4,50,65,998 pic.twitter.com/cPgjpOh3xv

— ANI (@ANI) March 22, 2021