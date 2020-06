काळजी घ्या! कोरोना पसरतोय वेगाने; गेल्या 24 तासांत...

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातले आहे. रुग्णांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. गेल्या 24 तासांत देशभरात कोरोनाचे तब्बल 14 हजार 516 नवे रुग्ण आढळले आहेत. तर यामध्ये 375 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता देशातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या तब्बल 3,95,048 वर पोहोचली आहे. तर सध्या एक लाख 68 हजार 269 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

देशात कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा आकडा झपाट्याने वाढत आहे. तर दुसरीकडे बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येतही कमालीची वाढ होत आहे. आत्तापर्यंत 2,13,831 जणांवर यशस्वी उपचार करुन रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. मात्र, भारतात आत्तापर्यंत कोरोनामुळे एकूण 12,948 जणांचा मृत्यू झाला, याबाबतची माहिती आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणातही वाढ होत असून, त्याची संख्या मोठी आहे. देशात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 53.79 टक्के आहे.

